Trailrunning: Siegerländer Läufer gewinnen DM-Medaillen

Wer 24 Stunden am Stück läuft, muss viel Ausdauer haben. Manuel Tuna aus Helberhausen und Martin Hansel aus Wilnsdorf sind solche Extremsportler.

Helberhausen/Wilnsdorf. Morgens um 8 Uhr in den Wald zum Joggen, eine kleine oder große Laufrunde, je nach Lust und Laune. Eine Stunde später ist der Sport erledigt, geht es mit freiem Kopf an die Arbeit oder wieder nach Hause. Hört sich gut an, oder? Was Millionen Deutsche tagtäglich machen, um sich fit zu halten oder fit zu werden, wäre für Martin Hansel und Manuel Tuna ein viel zu kurzer Zeitvertreib. Beide sind nämlich Ausdauersportler, lieben die langen und ganz langen Distanzen, können gar nicht genug davon bekommen und stellen sich immer wieder anderen Herausforderungen.

Der Helberhausener Manuel Tuna ist frisch gebackener Deutscher Meister im Trailrunning. Foto: privat

Der Wilnsdorfer Hansel und der Helberhausener Tuna absolvierten jetzt erstmals einen Trailrun, also einen Lauf über Stock und Stein – allerdings 24 Stunden am Stück. Bei der Deutschen Meisterschaft im 24-Stunden-Trailrunning, die im Rahmen des 9. Traildorado im Arnsberger Wald über die Bühne ging, mussten die Teilnehmer einen vollen Tag lang durch die Landschaft laufen, genauer gesagt einen 4,1 km langen Rundkurs, absolvieren.

Platz zwei für Tim Dally und Jan-Marten Dickel Beim 9. Traildorado in Arnsberg waren weitere Ausdauersportler aus dem Siegerland dabei. Der Brauersdorfer Tim Dally (TuS Deuz) nahm am Staffelwettbewerb teil. Im Team „Forever faster NRW“ belegte er zusammen mit Claudio Turco, Mirko Stellmacher und Marco Bilke mit insgesamt gelaufenen 250,71 Kilometern binnen 23:40:21 Stunden den zweiten Platz hinter dem Team „Sauerländer Laufraketen 2.0“, das es auf 287,70 Kilometer gebracht hatte. In der Gesamtwertung der Herren schaffte Jan-Marten Dickel von der LG Wittgenstein 123,30 Kilometer in 22:15:19 Stunden. Diese Leistung bedeutete für ihn den 14. Platz und Rang zwei in der M20 hinter Torben Bernhardt (vereinslos).

Wer nach 24 Stunden die meisten Kilometer in den Beinen hatte, war der Sieger – und das war der 54-jährige Manuel Tuna (TSG Helberhausen), der mit geschafften 184,95 km nicht nur die Klassenwertung der M50, sondern auch die Gesamtwertung für sich entschied. Martin Hansel (TuS Deuz) brachte es auf 110,97 km: Platz drei in der M55 und Rang 22 in der Wertung aller 110 Finisher.

Keine lange Pause eingelegt

Dauer- oder Ultraläufe sind für Manuel Tuna nichts Neues. 2019 lief er in der Schweiz 223 km binnen 24 Stunden. Da war der Kurs aber flach und asphaltiert. Beim Traildorado aber ging es rauf und runter und musste immer hochkonzentriert gelaufen werden, um nicht über Wurzeln zu stolpern oder auf Steinen auszurutschen. All das machte Manuel Tuna nichts aus. „Es war zwar anstrengend und steil, aber ich bin gut durchgekommen“, erzählt der Ausdauersportler.

Von Sohn und Tochter unterwegs entsprechend gut verpflegt, kam er ohne längere Laufpause („Ich habe mich noch nicht mal hingesetzt“) auch durch die Nacht. Nach einem vollen Tag stand sein Ergebnis fest: 184,95 Kilometer und 5850 Höhenmeter in gut 23 Stunden! Mit dieser unglaublichen Ausdauerleistung distanzierte Manuel Tuna die gesamte Konkurrenz und durfte sich bei der Siegerehrung als Deutscher Meister im 24-Stunden-Trailrunning feiern lassen. Der Zweitplatzierte, Heinz Sven Ritschard aus der Schweiz, lag fast 25 Kilometer zurück.

Triathlon-Spezialist

So „entspannt“ wie bei Manuel Tuna erlebte Martin Hansel den Lauf nicht, für den es auch eine Trailrun-Premiere war. Eigentlich mag der Wilnsdorfer eher den Triathlon – aber nicht den sowieso schon herausfordernden Ironman, sondern gleich die dreifache Distanz, den Triple-Ironman. Weil das Rennen für die ganz Harten und Verrückten an der Ostsee in diesem Jahr aber der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, nahm sich Hansel ein neues Ziel vor, eben den 24-Stunden-Trailrun im Sauerland – ohne eine gezielte Vorbereitung.

Martin Hansel war mit seiner Leistung beim 24-Stunden-Trailrunning nicht ganz zufrieden. Foto: privat

Ob es daran lag, dass Martin Hansel sein selbst gestecktes Ziel nicht erreichte? „Meine Erwartungshaltung war auf jeden Fall größer als das Ergebnis“, sagte er. In der Liste standen trotzdem knapp 111 Kilometer und 3510 Höhenmeter.

Die Oberschenkel brennen

„Am Anfang fühlt sich alles noch sehr locker an, doch schon nach wenigen Kilometern taten mir die Oberschenkel weh, vor allem bergab“, schilderte Martin Hansel von seinen Problemen, die in der Nacht noch schlimmer wurden: „Gegen 4 Uhr ging es nicht mehr. Ich musste eine Pause machen.“ Auf einer Liege in einem DRK-Zelt machte er es sich, dick eingepackt, mehr oder weniger bequem, erholte sich von den Strapazen, tankte Kraft und auch wieder ein wenig Lust, um den Lauf nach rund dreistündiger Pause aufzunehmen.

Keine optimale Ernährung

„Danach ging aber auch nicht mehr viel“, so Martin Hansel, „die Beine wollten nicht mehr so wie der Kopf. Das war dann kein großer Spaßfaktor mehr.“ Zudem hatten sich Magenprobleme eingestellt, vermutlich verursacht durch eine nicht optimale Ernährung unterwegs, „denn die muss bei solch einem Trailrun anders sein als beim Triathlon. Auch das war für mich eine neue Erfahrung.“ Hansel schaffte die 110,97 km in einer Nettozeit von gut 21 Stunden – Zahlen, die einem Respekt vor dieser Leistung abverlangen.