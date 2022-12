Trainer Lirian Gerguri zurückgetreten

Siegen. Vorweg genommene Weihnachts-Überraschung bei den Siegener Sportfreunden: Trainer Lirian Gerguri ist von seinem Posten zurückgetreten.

Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen muss sich einen Lösung für die Neu-Besetzung des Trainerstuhl einfallen lassen: Der Lennestädter Lirian Gerguri, zu Beginn des Jahres mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet,list mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten.

Offenbar - so wird gemunkelt - habe es bei einer Teambesprechnung am Mittwochabend „gekracht“, als sich einige Spieler über Aussagen des Trainers in der Öffentlichkeit mokiert hätten. Gerguri war mit den Worten zitiert worden, dass in der Mannschaft zwar der Wille, sich aus der misslichen Lage im Tabellenkeller zu befreien, vorhanden sei, aber es an Qualität mangele.

Der 27-jährige A-Lizenz-Inhaber hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Auf die Frage, wie es denn nun weiter gehe, am 29. Januar wird die Saison in der Oberliga Westfalen mit dem Nachholspiel gegen den Meisterschafts-Favoriten TuS Bövinghausen fortgesetzt, meinte der Sportliche Leiter Ottmar Griffel: „Mir fallen da auf Anhieb ein paar interne Lösungen ein...“

Einem frohes Weihnachtsfest sehen die Sportfreunde in sportlicher Hinsicht aber gewiss nicht entgegen.

