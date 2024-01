Erndtebrück. Neuzugänge in der Winterpause? Michael Müller hat dazu seine ganz eigene Sicht der Dinge. „Ich halte davon nicht viel“, betont der Trainer des Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück in der Saison-Unterbrechung über Weihnachten und den Jahreswechsel, „Neuzugänge im Winter sind immer etwas schwierig.“

Der oft gern zitierte Transfermarkt, der hin und wieder angeblich selbst bei Freizeitkickern aus dem fußballerischen Unterhaus der Kreisliga D für Schnapp-Atmung sorgen soll, wird sein dazu gehöriges Spielerkarussell in diesem Winter kaum am „Pulverwald“ zum Halten bringen. In der Einschätzung über die fehlende Notwendigkeit, neue Spieler vor der Fortsetzung der Saison am 17. Spieltags gegen den Klassements-Elften SpVgg Horsthausen (um einen Tag vorgezogen auf 17. Februar) verpflichten zu müssen, liegt Michael Müller beim Tabellenführer von der Eder auf einer Wellenlänge mit seinem Sportlichem Leiter.

Lerch plant lieber für die nächste Saison

Holger Lerch nämlich beschäftigte sich in den spielfreien Wochen seit der 1:2-Niederlage Anfang Dezember zum Rückrunden-Auftritt der Wittgensteiner beim nun punktgleichen Verfolger Westfalia Soest lieber mit dem Kader der nächsten Saison statt mit der hektischen Suche nach aktuellen Personal-Ergänzungen. Unlängst vermeldete der Club die Vertragsverlängerung mit Benedikt Brusch bis 2025.

Benedikt Brusch (blaues Trikot) hat bereist bis 2025 verlängert Foto: Carsten Loos / Siegen

Zuvor hatte Holger Lerch schon die weiteren Dienste von Kapitän Admir Terzic, Marc Uvira, Are Wolzenburg und Elmin Heric festgezurrt. Und auch das Trainer-Gespann aus Michael Müller und dessen „Co“ Julian Kaiser bleibt in der nächsten Saison an Bord. Holger Lerch blickt zuversichtlich den Verhandlungen mit den anderen Kader-Mitgliedern entgegen. „Ich habe die erste Gesprächsrunde bereits mit allen geführt und habe durchweg positives Feedback bekommen“, sagt der Sportlich Leiter. In „vier bis sechs Wochen“ solle das Team für 2024/25 stehen.

+++ Lesen Sie auch: Auch am Pulverwald geht der Blick nach Hombruch +++

Ende Oktober, am Rande des Spiels gegen den RSV Meinerzhagen, hatte Holger Lerch mit einem Lächeln im Gesicht auf die Ersatzbank verwiesen, auch wenn die zu diesem Zeitpunkt mit verletzten Spielern dicht besetzt war, während ein paar Meter weiter auf dem Platz die Mannschaft des Spitzenreiters mit einem 1:0 ihren damals fünften Sieg in Folge feierte. „Wenn die alle wieder gesund sind“, sagte er damals, „sind die in der Winterpause wie Neuzugänge.“ Nun freut er sich darauf, die Mannschaft beim Trainingsbeginn am 10. Januar (Mittwoch, 18 Uhr) wiederzusehen: „In vollem Umfang, endlich.“

Bei Are Wolzenburg steht nach dem zweiten Mittelfußbruch in dieser Saison noch eine MRT-Untersuchung an. Trainer Michael Müller ist aber zuversichtlich, dass die Leidenszeit für seinen Mittelfeldmann seit der neuerlichen Verletzung beim 3:0 beim BSV Schüren am 8. Oktober zu Ende geht und er mit dem Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf seine Rückkehr einsteigen kann. Auch mit Julian Wienold rechnet der Übungsleiter für den 10. Januar, auch wenn sich zwischenzeitig herausgestellt hat, dass der linke Verteidiger beim 2:1 beim Hombrucher SV (22. Oktober) nicht nur einen Außenband-, sondern zudem einen Innenbandriss erlitten hatte. Der Fingerbruch bei Luca Pasquale Quartaro sei gut verheilt, erklärt Michael Müller, „die Drähte sind gezogen“. Überdies hofft er, dass Ernes Hidic nun „wenigstens vernünftig laufen kann“. Der Mittelfeldspieler war im Sommer mit einer Kreuzband-Verletzung vom hessischen Verbandsligisten VfL Biedenkopf gekommen.

Hoffen auf Ende der Verletztenmisere

Michael Müller hofft, dass sein Team mit weniger Verletzungen als bisher durch den weiteren Verlauf der Saison kommen wird. Und sieht so auch aus diesem Blickwinkel noch eine Art von Neuzugängen: „Wir haben einige dabei, die keine zehn Spiele gemacht haben.“ Wie neben Are Wolzenburg und Julian Wienold die ebenfalls lange verletzten Stammkräfte Leandro Fünfsinn und Robin Klaas.

Das einzige Sorgenkind derzeit ist ausgerechnet Kapitän Admir Terzic. Dem 31-jährigen Innenverteidiger würde eine Entzündung am Schienbeinkopf Schmerzen bereiten, die vielleicht von der hohen Belastung in den Wochen vor der Winterpause verursacht worden sei, sagt Michael Müller. Ob Admir Terzic operativ behandelt werden müsse, sei noch nicht klar, betont der TuS-Trainer: „Er hat erstmal nicht gelaufen.“ Schon seit dem 21. Dezember bereiten sich schließlich die Erndtebrücker Spieler mit einem Lauf-Programm von Athletiktrainer Alexander Bülow individuell auf die fünfeinhalbwöchige Winter-Vorbereitung vor. Übrigens, Admir Terzic ist vor genau sechs Jahren zum ersten Mal an den „Pulverwald“ gewechselt. Damals in der zweiten Regionalliga-Saison der Erndtebrücker – als Neuzugang in der Winterpause.

