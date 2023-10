Trainer Müller mahnt vor Erndtebrücks „schwerem Gang“

Derzeit gut drauf: Elvin Tricic hat sich zuletzt in die TuS-Startelf gespielt. Hier scheitert der Linksfuß an Iserlohns Keeper Daniel Dreesen, zuvor hatte er aber bereits getroffen.

Erndtebrück. Am 11. Spieltag muss der TuS Erndtebrück beim 11. ran. Trainer Müller sieht im Hombrucher SV aber keinen Gegner mit Karnevals-Charakter.

Die Negativserie mit drei Niederlagen zu den Akten gelegt, drei Siegen nacheinander eingefahren, dabei 15:0 Tore erzielt und die Tabellenführung nach sechs Wochen zurückerobert: Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein vor dem Auftritt des Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück am 11. Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) beim Aufsteiger Hombrucher SV (11.).

Doch Erndtebrücks Trainer Michael Müller mahnt seine Mannschaft: „Das wird ein schwerer Gang für uns.“ Die Dortmunder haben zwar die beiden letzten Spiele unentschieden gespielt, aber wie: Beim 1:1 gegen den DSC Wanne-Eickel (5.) kassierten sie nach mehr als einer Halbzeit in Unterzahl in der fünften Nachspielminute noch den Ausgleich. Und am vergangenen Wochenende machten sie ab der 83. Minute noch einen 1:3-Rückstand bei Wacker Obercastrop (4.) wett.

Zudem erwartet der TuS-Coach, dass Hombruch „auf uns wartet“ und „nicht nach vorne spielt“. Ganz anders also als vor Wochenfrist. Da spielte der FC Iserlohn (6.) am „Pulverwald“ munter mit und kassierte eine deutliche 0:4-Niederlage. „Die waren sehr spielstark“, sagt Michael Müller, „das kam uns entgegen.“

HSV-Coach ein alter Bekannter

Nach Are Wolzenburg (zweiter Mittelfußbruch), Robin Klaas (Muskelbündelriss) und Ernes Hidic (weiterhin Aufbau-Training nach Kreuzband-Verletzung) zählt nun auch Luca Pasquale Quartaro zu den „Pechvögeln“ (Müller) im Erndtebrücker Team. Der 19-Jährige hatte seit dem Ende der vergangenen Saison gefehlt, nachdem er sich am letzten Spieltag der U19-Bezirksliga das Syndemoseband verletzt hatte, nun habe er sich beim Training am Dienstag den Finger gebrochen, erklärte er Übungsleiter. Bei Klaas hofft Michael Müller übrigens auf ein Comeback in der nächsten Woche, im Kreispokal-Achtelfinale bei Gurbetspor Burbach (Kreisliga B).

Im Tor steht zum dritten Mal in Folge Niklas Pirsljin als Vertreter von Stammkeeper Jonas Brammen, der am Montag aus dem Urlaub zurückkommt. Michael Müller ist voll des Lobes für den Ersatzmann zwischen den Pfosten: „Das macht er wirklich sehr gut.“

Auf dem Trainerstuhl in Hombruch sitzt übrigens seit dem Sommer ein alter Bekannter der Erndtebrücker: Karim Bouasker, vor der Saison vom Lüner SV gekommen, trug in der Saison 2014/15 das blaue Leibchen der Wittgensteiner, erst im Oberliga-Team unter Coach Florian Schnorrenberg, danach dann mit der Zweitvertretung in der Westfalenliga. Trainer der Mannschaft war damals: Michael Müller.

TuS verlegt Neheim-Spiel

Der TuS Erndtebrück hat seine Heimpartie des 14. Spieltags der Fußball-Westfalenliga 2 gegen den SC Neheim um einen Tag auf den 11. November vorverlegt. An dem Samstag wird die Begegnung um 16 Uhr unter Flutlicht angepfiffen.

Das Spiel ist der letzte Auftritt für die Wittgensteiner am heimischen „Pulverwald“ in diesem Jahr. Danach spielt das Team von Trainer Michael Müller bis zur Winterpause noch zweimal auswärts: am 19. November (Sonntag, 14.30 Uhr) beim Holzwickeder SC und zum Rückrunden-Auftakt am 3. Dezember (Sonntag, 15 Uhr) bei Westfalia Soest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein