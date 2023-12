„Transferbörse“ sorgt für Bewegung auf dem Leichtathletik-Markt

Sabrina Mockenhaupt-Gregor bleibt ihrer neuen Heimat Baden-Württemberg erhalten und schließt der LAV Stadtwerke Tübingen an.

Siegen-Wittgenstein In der „Transferperiode“ der Leichtathletik-Szene haben sich auch viele Siegerländer und Wittgensteiner neuen Teams angeschlossen.

An der „Wechselbörse“ der Leichtathletik hat sich 2023 wieder eine Menge getan. Zwischen dem 1. Oktober und 30. November konnten sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- bzw. Verbandsebene Vereinswechsel vollzogen werden. Erneut machten viele Athletinnen und Athleten von der Möglichkeit Gebrauch, sich einem neuen Verein oder einer anderen Leichtathletik-Gemeinschaft anzuschließen.

Ich komme nur schwer wieder rein, bin jedoch wieder heiß aufs Laufen.

In der DLV-Wechselbörse taucht aus heimischer Sicht der Name Sabrina Mockenhaupt-Gregor auf. Die 43-jährige Langstrecklerin und 45-malige Deutsche Meisterin im Langstreckenlauf, die nach ihrer Heirat und den Umzug nach Metzingen bislang für den LV Pliezhausen startete, zieht es für die neue Saison 2024 zum Nachbarverein LAV Stadtwerke Tübingen. Die Wilgersdorferin bleibt also ihrer neuen Heimat Baden-Württemberg treu. „Meine sportliche Karriere geht noch weiter“, sagte sie schmunzelnd im Gespräch mit dieser Zeitung, „aber ich komme nur schwer wieder rein, bin jedoch wieder heiß aufs Laufen. Das Training ist für mich anstrengender geworden und sich dazu aufzuraffen, fällt auch schwerer.“

2024 möchte sie noch mal die Straßen-DM über 10 Kilometer laufen, die für den 3. März in Leverkusen im DLV-Terminkalender steht. „Da will ich bei meinem neuen Verein in die Mannschaftswertung der Frauen kommen“, gibt sich „Mocki“ wie eh und je kämpferisch. „Obwohl ich da auf starke jüngere Konkurrenz treffe.“

Versucht sich jetzt im Zahnkampf und startet künftig für die LAV Bayer Uerdingen/Dormagen: Elias Connor Dickel aus Birkefehl. Foto: LG Wittgenstein

Aus heimischer Sicht hat sich in der FLVW-Auflistung einiges bewegt, wobei besonders die LG Kindelsberg Kreuztal, eine der ältesten Leichtathletik-Gemeinschaften im DLV und der größten Trainings- und Startgemeinschaften im heimischen Raum, in dieser Datenbank auftaucht. Zurückgekehrt ist der Sprinter Gassimou Kake nach einem zweijährigen Gastspiel bei der LG Olympia Dortmund, um wieder in seinem Heimatverein auch die Sprintstaffeln der Männer über 4x100 und 4x200 Meter zu verstärken (wir berichteten).

Eine Staffel ist auch in der U20 angestrebt, als sich 2023 mit dem Wittgensteiner Lukas Kasusch ein talentierter Sprinter (Bestleistung über 100 Meter 10,82 und 200 Meter 22,02 Sekunden) den Kindelsbergern anschloss, ebenso wie der Dillnhüttener Anton Sauerwald, der jetzt nur einen papiermäßigen Wechsel von seinem bisherigen LGK-Stammverein TuS Müsen zurück zu seinem alten LAG-Verein TV Langenholdinghausen vorgenommen hat. Die seit 1990 bestehende LAG Siegen wurde zum Jahreswechsel, wie berichtet, aufgelöst.

Er hatte mehrere Vereine abgeklopft und in Uerdingen die besten Voraussetzungen gefunden.

Quasi auf den letzten Drücker hat sich der aus Birkefehl stammende Hochsprung-Spezialist Elias Connor Dickel (LG Wittgenstein) entschlossen, als 20-Jähriger doch noch in den Zehnkampf einzusteigen und sich der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen angeschlossen. „Er hatte mehrere Vereine abgeklopft und in Uerdingen die besten Voraussetzungen gefunden“, erklärt sein langjähriger Trainer und „Ziehvater“ Bernd Walter. Kehrseite der Medaille: Dickel muss jetzt viel pendeln, da er beruflich bei der SMS in Dahlbruch bleibt. Dort hat er nach seiner Ausbildung eine Festanstellung bekommen.

Pendelt demnächst zwischen Siegen, Frankfurt-Kalbach und Jena: Speerwerferin Annika Seifert. Foto: Carsten Kluemper / WP

Einen Sprung ins kalte Wasser wagt auch Speerwerferin Annika Seifert (2006/U20), die bei ihrem Heimtrainer Manfred Reichel beim TV Jahn Siegen aufgewachsen ist und sich dem LC Jena angeschlossen hat. Auch auf sie kommt ein starker „Pendelverkehr“ zu, der jedoch dank der engagierten Mutter Britta zu bewältigen scheint, da sie ab 2024 an gleich drei Standorten trainiert. Weiterhin in Siegen, wo sie bis zum Abitur noch zur Schule geht, beim Athletiktraining in Frankfurt-Kalbach und in Jena.

Unerwartet ist ebenfalls der Wechsel des in Lützeln wohnenden Sprinters Tim-Lukas Schneider (2007-U18/TV Dresselndorf - 11,56 Sekunden über 100 Meter) zur TSG Lennestadt, um dort zu einer leistungsstarken 4x100 Meter-Staffel beizutragen.

Im Seniorenbereich wird der Wechsel des M30-Mehrkämpfers Nils Weispfennig (bereits ab 1. Juli 2023 startberechtigt) zur LGK bestätigt. Auf eine weitere „Vereins-Wanderschaft“ begibt sich M55-Mehrkämpfer Dr. Ulrich Löcher aus Allenbach, diesmal von der hessischen LG Eder zurück ins Westfälische, zum BV Teutonia Lanstrop aus Dortmund.

Die Wechsel in der Übersicht:

Sabrina Mockenhaupt (von LV Pliezhausen zu LAV Stadtwerke Tübingen)

Elias Connor Dickel (LG Wittgenstein - LAV Bayer Uerdingen/Dormagen)

Frieder Haas (AK/LGK - LG Bünde-Löhne)

Andreas Heimbach (TV Büschergrund - LGK)

Gassimou Kake (LG Olympia Dortmund - LGK/TV Krombach)

Martin Kötz (AK TV Jahn Siegen - LGK/TV Krombach)

Dr. Ulrich Löcher (LG Eder/Hessen - BV Teutonia Lanstrop)

Silas Manlik (Alcher TG/LAG Siegen - LGK/TV Langenholdinghausen)

Dariusz Przybilla (TSV Siegen - LGK/TV Krombach)

Anton Sauerwald (LGK/TuS Müsen - LGK/TV Langenholdinghausen)

Frida Schneider (CVJM Siegen SG - LGK/TriTeam)

Tim Lukas Schneider (TV Dresselndorf - TSG Lennestadt)

Thomas Schönauer (TuS Deuz - SG Wenden)

Annika Seifert (TV Jahn Siegen - LC Jena)

Lea Luisa Strelow (CVJM Siegen SG - LGK/TuS Müsen)

Leon Tintrup (LGK/TV Kreuztal - LG Olympia Dortmund)

Jonas Töpfer (Alcher TG - LGK/TV Langenhopldinghausen)

Mira Töpfer (Alcher TG - LGK/TVL)

Nils Weispfennig (AK/TSV Bayer 04 Leverkusen - LGK/TV Krombach)

Nik Wenner (LGK/TuS Fellinghausen - LGK/TV Eichen)

Alexander Wetter (LGK/TuS Müsen - LGK/TVE Netphen)

Olivia Wolf (LGK/TuS Dahlbruch - LGK/TuS Hilchenbach)

