TSV Aue-Wingeshausen ist Letzter, Bad Berleburg überrascht

Die erste Halbserie der Saison der heimischen Tischtennis-Mannschaften ist vorbei. Heute stellen wir die Bilanzen der Wittgensteiner Teams in der Bezirksklasse Herren und der Kreisliga Herren vor.

Bezirksklasse Herren Grp. 6

In der 12er Staffel gab es für den TSV Aue-Wingeshausen eigentlich nicht viel zu holen: Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse zur Halbsaison stehen die Wittgensteiner auf dem letzten Tabellenplatz und werden es schwer haben die Klasse zu halten. Mit 2:20 Punkten und 43:91 Spielen fehlen vier Punkte bis zum ersten Nichtabstiegsplatz acht. Die Gründe für diese Misere liegen auf der personellen Ebene: Das TSV-Team spielte mit acht Ersatzspielern und ihr stärkster Akteur, Dirk Koch, wirkte insgesamt nur fünf Mal mit. Dabei musste der TSV-Spieler satte sechs Niederlagen im Einzel einstecken und errang zudem nur drei Siege an der Platte.

Auch seine Teamkollegen kamen zu keinem positiven Ergebnis: Christoph Koch (8:12), Alfred Gleißner (6:11), Andre Radenbach (2:7), Markus Schmidt (4:10), Stefan Thamke (6:8), Jens Wied (1:5). Die Bilanz in den Doppeln waren nur wenig erfolgreicher: Dirk Koch und Christoph Koch kamen immerhin auf drei Siege und drei Niederlagen, während Radenbach/Thamke (2:4), Schmidt/Gleißner (4:5) wie auch die Ersatzdoppel (4:8) mehr Spiele verloren als gewannen. Dennoch ist der Teamgeist der Tischtennis-Spieler aus den Dörfern Aue und Wingeshausen weiter ungetrübt, so dass der TSV nach wie vor an den Klassenerhalt glaubt.

Kreisliga Herren Grp. 1

Der VfL Bad Berleburg hat sich in den vergangenen Monaten solide an der Platte geschlagen: Die Odebornstädter zählen zu einem gutem Mittelfeldteam der Klasse. Mit 12:10 Punkten und 77:78 Spielen belegen die Tischtennisspieler des VfL den hervorragenden sechsten Tabellenplatz. Das Team ist mit Oskar Novak (11:9), Lars Langenbach (9:9), Mark Bergmann (14:7), Thomas Kaiser (8:12), Dirk Lerch (11:6) und Sven Boller (6:9) im Einzel sehr gut aufgestellt. Ungeschlagen agierten die Bad Berleburger gar im Doppel: Dort bilden jeweils Bergmann/Langenbach (8:2), Kaiser/Lerch (6:2) und Boller/Novak (4:6) starke Teams, die in den Spitzenspielen so manche favorisierte Gegner überraschten.

Mit 11:11 Punkten und 79:71 Spielen steht der TuS Erndtebrück nach dem Aufstieg im vergangenen Spieljahr auf dem hervorragenden siebten Tabellenplatz. Jürgen Frank (18:4), Alexander Strohmann (11:9), Andreas Dickel (10:6), Jan Saßmannshausen (7:8), Michael Schnell (10:5) und Martin Völkel (5:5) sowie acht Ersatzspieler (1:16) zeigten im Einzel gute Spiele.

In den Doppeln konnte der TSV dank Frank/Strohmann mit 11:1, Schnell/Saßmannshausen mit 1:6 und Dickel/Völkel mit 3:2 ebenfalls mit konstant guten Ergebnissen aufwarten.