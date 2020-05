TSV Aue-Wingeshausen startet seinen Sportbetrieb am Freitag

Aue/Wingeshausen. Der TSV Aue-Wingeshausen startet am Freitag eingeschränkt wieder in den Trainingsbetrieb. Der Verein teilt mit, was dabei zu beachten ist.

Der TSV Aue-Wingeshausen nimmt am Freitag in Teilen wieder seinen Sportbetrieb auf. „Ein bisschen schneller als gedacht können wir euch heute schon eine erfreuliche Nachricht machen. Ab Freitag, 22. Mai, startet der (eingeschränkte) Sportbetrieb auf dem Sportplatz und in der Turnhalle“, schreibt der Verein auf seiner Facebookseite. „Dabei sind noch nicht alle Angebote dabei, die Übungsleiter werden sich an in ihre Gruppe wenden.️“

Der Verein weist aber auch darauf hin, was noch nicht geht. „Dabei ist ganz wichtig nochmal zu sagen, dass ein Training ausschließlich mit einem Übungsleiter stattfinden darf. Ein Einzeltraining auf dem Platz oder der Halle ist nicht erlaubt.“ Damit richtet sich der Vorstand vor allem an die Kinder aus den Dörfern. „Wir wissen, ihr würdet gerne nachmittags wieder ein bisschen auf dem Sportplatz kicken, dies ist aber im Moment nicht möglich. Bitte klettert nicht über den Zaun!“

Handtuch und Schutzmaske sind mitzubringen

Zugleich verweist der TSV auf die geltenden Regeln, die einen Schutz vor Infektionen bieten sollen. Selbstverständlich ist, dass nur gesunde Mitglieder kommen sollen. Es ist ein Abstand von zwei Metern dauerhaft einzuhalten, eine Anmeldung zum Training beim Übungsleiter notwendig️, keine Gruppenbildung vor der Halle bzw. vor dem Sportplatz erlaubt und nur eine Person im Toilettenbereich zulässig. Nach Beendigung des Trainings soll die Sportstätte umgehend verlassen werden. Mitzubringen ist ein Mund-Nasen-Schutz, der beim Betreten und Verlassen des Sportplatzes und der Turnhalle zu tragen ist, sowie ein Handtuch für den Schweiß und nach Möglichkeit ein Mittel zur Handdesinfektion. Mittel zur Flächendesinfektion, etwa zur Reinigung der Geräte, stellt der Verein bereit.

Die Nutzung von Dusch-, Wasch- und Umkleideräumen sowie die Nutzung des Vereinsheimes ist untersagt. Der TSV schreibt weiter: „Bitte kommt bereits in Sportkleidung und vielleicht mit dem Fahrrad zur Sporteinheit, dann läuft auch die Aufwärmphase schneller.“

Die Turnerinnen des TSV starten vorerst nur mit zwei Gruppen – einmal mit der Gauligamannschaft, zweitens mit einer Hand voll Nachwuchsturnerinnen. An die Geräte geht es zunächst weniger als sonst, im Vordergrund stehen Krafttraining, Dehnübungen und Aufbautraining.