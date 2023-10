TSV gegen SFB: Freundschaft leider ausgeschlossen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Aue-Wingehausen empfängt Birkelbach – ein Lokalderby, das eine Menge Prestige, aber vor allem eine pikante Tabellensituation bietet.

Der neunte Spieltag der A-Kreisliga hat es für die vier Wittgensteiner Teams in sich. Erndtebrück II muss als Schlusslicht gegen den Tabellenführer Setzen antreten, der mit acht Siegen aus acht Siegen an den Pulverwald reist. Die Sportfreunde Edertal hingegen können gegen den Siegener SC untermauern, ob sie zukünftig ganz oben oder „nur“ im oberen Drittel mitmischen.

Primär steht natürlich das Derby zwischen dem TSV Aue-Wingeshausen und SF Birkelbach im Fokus. Zwar geht es dabei sicher um eine Menge Prestige, doch lastet diesem Derby keine schwere Last an. In der Vergangenheit wurde es auch wegen der vielen gemeinsamen Jahre im Juniorenbereich gerne als „Friendly Derby“ bezeichnet – eine Anspielung auf das „Merseyside-Derby“ zwischen Liverpool und Everton, in dem sich ebenfalls Bekannte und teils Freunde, wenn nicht gar Verwandte auf und neben dem Platz begegnen.

Da ist es fast schade, dass der Blick auf die Tabelle so erbarmungslos ist. Birkelbach hat das Abstiegsgespenst klar vor Augen, beim TSV würde es sich bei einer Niederlage ebenfalls zu erkennen geben.

Nach fast einem Drittel der Saison sollten die Zeichen der Zeit für beide klar sein, doch spielt die Wahrnehmung eine unterschiedliche Rolle. Während man an der Wester mit neun Punkten am Soll kratzt, sollte in Birkelbach auch der letzte Zuschauer begreifen, dass es nach dem Abstieg (noch) weniger als eine Übergangssaison wird. Ein klares Selbstbild hilft in jedem Derby – ganz besonders in einem, das nicht freundschaftlich sein kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein