TSV Steinbach Haiger beendet Heimfluch

Haiger. Fußball-Regionalligist gelingt nach drei Heimniederlagen in Folge ein 2:0-Sieg über Bahlingen.

Nach drei 1:3-Niederlagen im eigenen Stadion in Serie gelang dem TSV Steinbach Haiger in seinem fünften Regionalliga-Auftritt am Haigerer Haarwasen der ersehnte zweite Heimsieg. Mt dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Bahlinger SC kletterte das Team auf den vierten Tabellenplatz und behält die Spitze bei nur vier Zählern Rückstand auf die U23 des VfB Stuttgart im Blick.

Am Tag der Einheit schien das Gerede vom Steinbacher „Heimfluch“ nach den Niederlagen gegen die Stuttgarter Kickers, die U23 der Frankfurter Eintracht und der SG Barockstadt in den Köpfen der Kicker keine Rolle zu spielen. Nachdem die erste Phase mit zwei gefährlichen Eckbällen der Gäste überstanden war, übernahmen die Steinbacher die Initiative. Doch auch sie benötigten nach einer Viertelstunde eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Die einstudierte Variante, als Serkan Firat kurz Jonas Sänger bediente, der quasi den Doppelpass zurück an die Grundlinie legte, verwirrte die Bahlinger Defensive so sehr, dass First unbedrängt in den Fünfer und auf den kurzen Pfosten zulaufen konnte. Das Abwehrbein von Ylber Lokal verhalf dem scharf getretenen Schuss von Firat letztlich ins Netz

Frühe Führung also, die den TSV zu einer ordentlichen Leistung beflügeln sollte. Wichtig, dass die Defensive um die Innenverteidiger Henri Weigelt und Nino Miotke sicher stand, um bei den bis in Richtung Strafraum ordentlich kombinierenden Gästen keinen gefährlichen Abschuss zu gewähren. So blieb die Partie im ersten Durchgang ohne weitere echte Höhepunkte, weil auch die Platzherren nicht zu weiteren Möglichkeiten kamen. „Aber wir hatten die Kontrolle“, lobte Pascal Bieler beim Gang in die Pause das Spiel seiner Mannschaft, die den Willen gezeigt habe, der nötig sei, um sich Vorteile zu verschaffen.

Dieser Wille wurde vier Minuten nach Wiederbeginn nochmals belohnt. Wieder nach einem Eckball, wieder nach einer Variante, die für heilloses Durcheinander in der Gäste-Defensive sorgte. Serkan Firat schoss den Ball flach in Richtung ersten Pfosten, wo die vielbeinige Abwehr versammelt war, aber wohl eher mit einer hohen Hereingabe gerechnet hatte. Nach gegenseitigem Anschießen fiel Christopher Theisen das Spielgerät auf den Fuß und er stocherte es zum 2:0 über die Linie. „Dass wir zwei solche Tore aus Standards kassieren, gefällt mir natürlich überhaupt nicht“, ärgerte sich Bahlingens Coach Dennis Bührer zurecht.

Gelb/Rot für Bahlingens Bektasi

Und weil seine Mannschaft in der Offensive kaum Gefahr verbreitete, blieben die Bemühungen, an diesem Spielstand noch Veränderungen herbeizuführen, erfolglos. Die Gelb-Rote Karte, die sich Kapitän Shqipon Bektasi, der vor seinem Wechsel an den Kaiserstuhl 2019 zwei Jahre für die Steinbacher am Ball war, spielte dem TSV eine Viertelstunde vor dem Abpfiff natürlich in die Karten. Nach der vorausgegangenen Rudelbildung verteilte der Unparteiische Sebastian Hilsberg übrigens vier „Gelbe“ auf einen Streich, zwei für jede Seite. Das bedeutete für die restliche Spielzeit natürlich aufkommende Hektik, doch die Platzherren nutzen die Überzahl letztlich, um die Partie über die Zeit zu bringen.

Die Verunsicherung nach den zuvor verpatzten Heimauftritten war aus den Steinbacher Köpfen noch nicht gänzlich verschwunden. Sie blieb spürbar. „Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Sicherheit - gerade in Überzahl - gewünscht“, merkte Pascal Bieler an. „Aber wir haben gemerkt, dass sich die Mannschaft diesen Sieg herbeigewünscht hat und freuen uns über diesen zweiten Heimerfolg.“ Besonders erfreut zeigte sich der Trainer über den Kurzeinsatz von Kapitän Yannick Langesberg, der erst am Montag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft nach langwieriger Verletzung absolvierte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein