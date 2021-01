TSV Steinbach Haiger ist zurück in der Spur

Mainz. Der Südwest-Regionalligist feierte einen verdienten Auswärtssieg in Mainz. Es gab aber auch einen kurzen Schockmoment.

Mit 3:1 hat der TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest am Samstagnachmittag beim TSV Schott Mainz gewonnen. Die heimstarken Mainzer gingen überraschend mit ihrer ersten Torchance in Führung. Die Gäste schüttelten sich in der Folge nur kurz und drehten die Partie trotz insgesamt neun fehlender Spieler noch vor der Pause. Eine Viertelstunde vor Schluss entschied Sascha Marquet die Begegnung endgültig zu Gunsten der Steinbacher, die somit den dritten Tabellenplatz verteidigten.

Die erste Hälfte

Das Spiel auf dem Kunstrasen in Mainz-Mombach begann fulminant. Sascha Marquet hatte nach 120 Sekunden Leon Heinze bedient, der aber freistehend zu hoch schoss. Auf der Gegenseite kam Kennet Hanner Lopez zum Abschluss, den Tim Paterok zwar parieren konnte, doch der Abpraller sprang Jost Mairose vor die Füße und dieser traf zur Führung der Heimelf. Der TSV Steinbach Haiger ließ sich von diesem Fehlstart aber nicht aus der Ruhe bringen. Nach acht Minuten landete der Ball bei Sascha Marquet, der jedoch aus kurzer Distanz am Torwart scheiterte. In der 13. Minute schob Paul Stock den Ball zum 1:1 über die Linie. Kevin Lahn hatte mustergültig quer gelegt. Nach gut einer Viertelstunde kamen die Mittelhessen zu einer Doppelchance: Ein Schuss von Sascha Marquet wurde gerade noch zur Ecke geklärt. Der ruhende Ball brachte Gefahr, doch auch gegen Enis Bytyqi war ein Mainzer auf der Linie zur Stelle. In der 35. Minute belohnte Dino Bisanovic sein Team für die ansehnliche Spielweise mit der 2:1-Führung.

Die zweite Hälfte

Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreicher hochkarätigen Chancen begann der zweite Abschnitt nur mit einer knappen Führung der Steinbacher. Nach wenigen Sekunden hätte Sören Eismann fast erhöht, doch der Torwart parierte glänzend. Zwei Aktionen später war erneut Schlussmann Tim Hansen zur Stelle, als er einen Schuss von Paul Stock entschärfte. Nachdem die Partie nun für einige Minuten etwas an Torgefahr verloren hatte, erarbeitete sich der TSV Steinbach Haiger ab der 65. Minute wieder große Möglichkeiten. Zuerst schoss Enis Bytyqi mit dem Außenrist zu hoch, eine Viertelstunde vor Schluss konnte auch Sascha Marquet den Ball nach einer Flanke von Leon Heinze nicht im Tor unterbringen. Besser machte es der Blondschopf 120 Sekunden später. Erneut hatte Heinze den Ball in die Mitte geschlagen, Marquet knallte das Spielgerät unhaltbar mit dem Vollspann zum 3:1 unter die Latte. In der 88. Minute kam Manuel Hoffmann zur letzten Großchance der Gäste, doch sein Schlenzer strich am langen Eck vorbei.

Die Statistik

TSV Schott Mainz - TSV Steinbach Haiger 1:3 (1:2); Tore: 1:0 (4.) Jost Mairose, 1:1 (13.) Paul Stock, 1:2 (35.) Dino Bisanovic, 1:3 (77.) Sascha Marquet; TSV Schott Mainz: Hansen - Kern, Ahlbach, Hermann, Schlosser - Mairose, Fring (84. Hahn), Portmann - Schwarz (77. Lihsek), Hanner Lopez (68. Assibey-Mensah), Ripplinger; TSV Steinbach Haiger: Paterok - Strujic, Kirchhoff, Mihaljevic, Heinze - Eismann, Bisanovic - Lahn (68. Ilhan), Stock (77. März), Marquet (79. Hoffmann) – Bytyqi.