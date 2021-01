TSV Steinbach Haiger: Pikantes Hessen-Derby zum Jahresstart

Der TSV Steinbach Haiger, hier mit Sören Eismann (links) und Sasa Strujic, will das Jahr 2021 in Gießen erfolgreich beginnen.

Haiger. Mit einem Auswärtsspiel beim benachbarten FC Gießen startet der TSV Steinbach Haiger am Samstag ins Jahr 2021. Die Gäste sind Favorit.

Im ersten Spiel des Jahres 2021 steht für den TSV Steinbach Haiger eine interessante Aufgabe auf dem Programm, denn es ist Derbyzeit. An diesem Samstag tritt der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga Südwest beim FC Gießen an. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Offen ist derzeit lediglich noch der Spielort. Entweder findet die Partie im Waldstadion statt oder der FCG weicht auf den Kunstrasen an der Miller Hall aus.

Das sagt der Trainer

„Wir treffen auf einen technisch versierten Gegner, auf den wir uns in dieser Woche akribisch vorbereitet haben. Es wird wichtig sein, dass wir die Räume gut verengen, so dass die spielstarke Offensive der Gießener vor Probleme gestellt wird. Wir hatten eine sehr gute, sehr intensive Trainingswoche. Die Spieler, die am Samstag dabei sind, sind topfit“, so Adrian Alipour.

Die Situation beim TSV

Vor dem Mittelhessen-Derby belegt der TSV Steinbach Haiger den zweiten Platz, punktgleich mit Tabellenführer SC Freiburg II. In der Winterpause hat der TSV mit Innenverteidiger Ivan Mihaljevic (vom FC Bayern München II) und Stürmer Paul Stock (vom FV Dudenhofen) zwei neue Akteure verpflichtet, die beim Testspiel in Bergisch Gladbach einen guten Eindruck hinterlassen haben. Im Gegenzug wurde Stürmer Moritz Göttel an TuS Rot-Weiß Koblenz verliehen. Mit Sascha Wenninger (Hüftverletzung), Florian Bichler (Innenbandriss), Tino Bradara (Kreuzbandriss), Gian Maria Olizzo (Mittelfußbruch), David Haider Kamm Al-Azzawe (Muskelfaserriss), Dennis Wegner (Knorpelschaden im Knie), Raphael Koczor (Zehenverletzung) und Matay Birol (Kahnbeinbruch) fallen im Derby acht Spieler aus.

Die Situation beim FC Gießen

In der kurzen Weihnachtsunterbrechnung hat sich personell einiges bei den Gießenern getan. Mit den Routiniers Michael Fink (38, FC Hanau 93) und Gino Parson (41, TSV Eintracht Stadtallendorf) sowie dem regionalligaerfahrenen Antonyos Celik vom Verbandsligisten FC TuBa Pohlheim verpflichtete der Tabellenvorletzte drei neue Spieler. Die drei Neuzugänge werden angesichts der nach wie vor finanziell angespannten Lage nach Angaben des Clubs von externen Sponsoren finanziert. Fink, der schon in der Saison 2018/2019 für die Lahnstädter aktiv war, bleibt parallel Trainer beim Hessenligisten FC Hanau 93. Felix Lau (FCG II), Sebastian Butz und Christos Tsakirakis (beide Vertrag aufgelöst) stehen Trainer Daniyel Cimen nicht mehr zur Verfügung. Torwart-Trainer Jörg Kässmann und Betreuer Sascha Becker mussten den Verein verlassen.

In der Tabelle hat der FCG fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, ist aber gegenüber den meisten Konkurrenten noch mit einer Partie in Rückstand.