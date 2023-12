TSV Steinbach Haiger: Vier Testspiele, kein Trainingslager

Steinbach Das Vorbereitungs-Programm „steht“. Einen freundschaftlichen Vergleich mit Sportfreunde Siegen gibt es diesmal nicht.

Fußball-Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger startet am Montag, 22. Januar, in die Vorbereitung auf die Restrunde. Ein Trainingslager ist beim Tabellenachten nicht geplant. Dafür haben Trainer Pascal Bieler und sein Team bislang insgesamt vier Testspiele ausgemacht.





Den Anfang macht die Partie bei Fortuna Köln am 28. Januar um 14 Uhr. Die Gastgeber, bei denen der ehemalige Steinbacher Trainer Matthias Mink als Sportlicher Leiter tätig ist, belegen derzeit den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga West.

Im zweiten Testspiel empfängt der TSV Steinbach Haiger den Oberligisten FV Engers am 3. Februar um 15 Uhr auf dem Kunstrasen im Steinbacher SIBRE-Park. Die Gäste sind derzeit Achter in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Mit Kevin Lahn steht ein ehemaliger Steinbacher beim FVE unter Vertrag.





Eine Woche später findet das dritte Testspiel beim Spitzenreiter der Regionalliga Bayern, den Würzburger Kickers, statt. Gespielt wird am 10. Februar um 14 Uhr am Randersacker. Beim Ex-Verein von TSV-Trainer Pascal Bieler spielten die Steinbacher bereits im vergangenen Winter und gewannen damals mit 5:2. Das vierte und voraussichtlich letzte Testspiel vor dem Start in die Restrunde der Fußball-Regionalliga Südwest findet am 17. Februar um 14 Uhr am Mainzer Bruchweg gegen die U23 des Bundesligisten statt. Beide Teams trennten sich zuletzt in der Liga mit 4:4.





Voraussichtlich eine Woche später startet die Restrunde für den TSV Steinbach Haiger mit dem Nachholspiel bei der TSG Balingen. Dieser Termin ist noch nicht final festgelegt, während das Spiel im Bitburger Hessenpokal beim OSC Vellmar bereits auf den 13. März verlegt wurde. Gespielt wird um 19 Uhr auf dem Kunstrasen in Obervellmar.

