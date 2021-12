TSV Steinbach: Heimspiel auf Dienstag verlegt

Haiger. Witterung der vergangenen Tage bleibt am Haarwasen nicht ohne Folgen. Am Dienstag, 14. Dezember, 19 Uhr wird es erneut versucht.

Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den Tabellenzweiten FSV Mainz 05 II wird kurzfristig verlegt. Die ursprünglich für Samstag, 14 Uhr, angesetzte Partie findet nun am kommenden Dienstagabend (19 Uhr) statt. Der Grund: Durch die Schneefälle Anfang der Woche und die niedrigen Temperaturen ist der Rasenplatz am Haarwasen in Haiger derzeit nicht bespielbar. Da es ab Sonntag deutlich milder werden soll, kann die Begegnung aber rasch nachgeholt werden. Alle bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

