TSV Weißtal: Letzte Ausfahrt Huckenohl

Gernsdorf/Siegerland. Jahreskehraus für die Fußballer der Landesliga und der Kreisliga A. Während die meisten anderen Ligen in der Pause sind, rollt hier noch der Ball

Während in fast allen Fußball-Ligen lediglich vereinzelte Nachholspiele auf dem Wochenend-Fahrplan stehen, warten in unseren Breiten die Landesliga 2 und die Kreisliga A auch vor dem bzw. am vierten Adventssonntag noch mit einem kompletten Spieltag auf.

Nachdem den Kickern des TSV Weißtal am vergangenen Wochenende die teils winterliche Witterung einen Strich durch die Rechnung machte und die Partie gegen den SC Berchum/Garenfeld abgesagt werden musste, bestreiten die Mannen von Trainer Seyan Adigüzel ihren Jahresabschluss am Sonntag im Mendener Huckenohlstadion.

Dort hat sich der BSV nach einigen Jahren des Darbens jetzt auf Rang drei vorgearbeitet - steht hier allerdings schon mit recht deutlichem 13-Punkte-Rückstand auf Überflieger SC Obersprockhövel auf recht verlorenem Posten, was irgendwelche Aufstiegs-Ambitionen angeht.

Doch für die Weißtaler, die im Tabellenkeller nach dem 1:0-Auswärtssieg in Attendorn bei ihrem bisher letzten Auftritt den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt haben dürften, ist der Auftritt im Märkischen Kreis noch einmal eminent wichtig.

„Ich gehe in kein Spiel, um auf ein Unentschieden zu spekulieren. Das geht nicht. Wir gehen ins Spiel, um es zu gewinnen.“ Immerhin hat dieses Vorhaben in dieser Saison schon zwei Mal geklappt, so dass aus den Worten von Trainer Adigüzel eine Portion Selbstbewusstsein spricht.

Fraglich allerdings, ob die zuletzt angeschlagenen Akteure, wie zum Beispiel Kapitän Jan-Michael Moses. wieder ihr Leistungsniveau erreichen. Nach zweiwöchiger Pause sollte das aber gelingen.

Mit dem interessanten Nachbarschafts-Derby zwischen der SpVg Olpe und dem VSV Wenden wird der 16. Spieltag der Landesliga bereits am Samstag, 16 Uhr, eingeläutet. Und auch der Tabellenführer gibt sich in der Umgebung die Ehre: Der VfL Bad Berleburg erwartet als Schlusslicht den Westfalenliga-Aspiranten SC Obersprockhövel.

„Hicken“-Verfolger hoffen

Mit zwei Samstagspielen startet die 19. Runde der Fußball-Kreisliga A in das Jahresabschluss-Geschehen. Involviert ist die bereits als Herbstmeister feststehende SG Hickengrund, die ihre Spitzenposition ab 14.30 Uhr im Wittgensteiner Land, bei der SG Laasphe/Niederlaasphe verteidigen muss. Im Rewe-Sportpark sind die Sportfreunde Obersdorf/Rödgen im zweiten vorgezogenen Spiel Gastgeber des FC Grün-Weiß vom Siegener Lindenberg.

Und natürlich haben gerade die Verfolger der „Hicken“, der Siegener SC und der TuS Deuz ihre Ohren und wohl auch Beobachter in der Bad Laaspher Wahbach, wo sie der SG die Daumen drücken, um das Rennen an der Spitze knapp und spannend halten zu können. Der SSC gegen die SpVg Niederndorf und die Deuzer gegen Schlusslicht Feudingen müssen natürlich auch selbst ihre Hausaufgaben machen.

Das Maß aller Dinge in dieser Liga ist bislang die SG Hickengrund. Vorne gewaltig in Schwung, 68 Tore aus 17 Spielen belegen das deutlich, mit 16 Gegentoren zudem die beste Abwehr. Da müssen sich die Wittgensteiner schon gehörig ins Zeug legen, wenn sie in Sachen Spannung kurz vor dem Jahreswechsel im Aufstiegsrennen noch was bewirken wollen.

„Wenn wir da verlieren, könnten die Karten noch mal neu gemischt werden“, sieht sich der Trainer der SGH, Florian Kissel, noch längst nicht im Ziel seiner Wünsche. Denn außer den Siegenern und den Deuzern sieht er auch Laasphe/Niederlaasphe auf Rang vier noch nicht aus dem Rennen.

Zum Jahreswechsel also noch eine Menge Fragezeichen. In Sachen Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg werden zwar Wege vorgezeichnet, aber sie müssen erst noch beschritten werden.

