Attendorn. Der SV 04 Attendorn hat sich im Aufstiegsrennen eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit dem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Weißtal hielten die Hansestädter den Verfolger auf Distanz, eroberten zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung und sind für das Spitzenspiel in einer Woche im Hansastadion gegen Ottfingen bestens gerüstet. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ skandierte der neue Stadionsprecher Uli Kaufmann nach dem achten SV 04-Sieg in Folge.

Kritik vom Torwart

„Wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen, hochkonzentriert gespielt und nichts mehr zugelassen“, freute sich Attendorns Trainer Bayram Celik über die starke Vorstellung seiner Mannschaft. Für Weißtal dürfte die klare Niederlage wohl das Ende aller Titelträume gewesen sein. Entsprechend enttäuscht war TSV-Schlussmann Marcel Schneider, der im Sommer zum VSV Wenden wechselt. „Von uns kommt im Moment zu wenig. Es schafft keiner, sein Leistungsniveau zu erreichen. In der Hinrunde haben wir irgendwie den Faden verloren. Wir spielen viel zu ideenlos“, redete der Gästekeeper nach der enttäuschenden Vorstellung Klartext und bemängelte die fehlende Einsatzbereitschaft.

Nur in dieser Szene hat Weißtals Mittelfeldspieler Tim Hofius den Attendorner Außenverteidiger Neal Kasel (vorne) sicher im Griff. Foto: martin droste

Dabei erwischte Weißtal, das dem SV 04 in der Hinserie die erste von bislang nur zwei Saisonniederlagen beigebracht hatte, vor 200 Zuschauern im Hansastadion den besseren Start. Da hatten die Platzherren Glück, dass Daniel Wadolowski erst an Torwart Alex Goulas scheiterte und Torjäger Lars Schardt den Nachschuss an den Pfosten setzte. „Dafür haben wir ja einen guten Torhüter“, lachte SV 04-Trainer Celik. Damit hatten die Siegerländer ihr Pulver aber schon verschossen.

Mit der ersten Chance brachte Vedat Vural Attendorn 1:0 (20.) in Führung. Es war sein 17. Saisontor. Fast hätte Nick Heimes wenig später auf 2:0 gestellt, aber sein Schuss aus spitzem Winkel traf die Latte. Besser Nur in dieser Szene hat Weißtals Mittelfeldspieler Tim Hofius den Attendorner Außenverteidiger Neal Kasel (vorne) sicher im Griff. machte es Jerome König sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff: Nach einem schönen Angriff konnte David Heide unbedrängt von der rechten Seite flanken, König stieg am höchsten und köpfte zum vielumjubelten 2:0 ins Netz.

Trotz der frühen Auswechslungen und Umstellungen geriet der Attendorner Sieg nicht mehr in Gefahr, erlebte Keeper Goulas eine ruhige zweite Halbzeit. Mit gefährlichen Kontern hatten die Platzherren sogar mehrfach die Möglichkeit, das Ergebnis auszubauen. Einen davon nutzte Spielführer Heide, der in der 56. Minute auf die Reise geschickt wurde und sich die Chance nicht entgehen ließ.