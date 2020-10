TSV Weißtal muss nach 3:0-Führung um den Sieg bangen

Dem TSV Weißtal ist in der Fußball-Landesliga der dritte Saisonsieg gelungen. Rechtzeitig nach zwei Niederlagen bogen die Fusionskicker auf den Erfolgsweg zurück und liegen mit neun Punkten als Aufsteiger ordentlich im Rennen.

Ähnlich wie gegen den BSV Menden vor zwei Wochen, als es nach 2:0-Führung am Ende eine 3:6-Pleite gab, fühlte sich aber auch gestern der Auftritt gegen den Hagener Mitaufsteiger SG Berchum/Garenfeld an. Da schien sich selbst ein 3:0-Vorsprung aus der ersten Halbzeit in Wohlgefallen aufzulösen. Am Ende aber behielten zehn Weißtaler gegen mit viel Power auf den Ausgleich drängende Gäste den knappen Vorsprung und bejubelten den 3:2 (3:0)-Sieg.

Weißtals Spielertrainer Trainer Konstantin Voilz (li.) mit Co-Trainer Falko Wahl fachsimpeln auf dem Weg in die Pause. Foto: thorsten wroben

Torhüter Jannik von der Heiden musste in der 56. Minute nach einem Handspiel außerhalb seines Strafraums den Platz verlassen. Eine Rote Karte so unnötig wie ein Kropf, da er in dieser Situation nicht aus seinem Tor hätte stürmen müssen, da vor ihm Verteidiger Daniel Berger allein auf weiter Flur war, als er den Ball zu seinem Keeper zurückköpfeln wollte. Der Ball trudelte an von der Heiden vorbei - er nahm die Hand, um Schlimmeres zu verhindern.

Fünf Minuten zuvor überwand ihn der eingewechselte Jerome Nickel mit einem Kopfball zum 3:1. Sein Ersatzmann Yassin El Kabouchi konnte in der 73. Minute den Anschlusstreffer durch Tobias

Neynhaber nicht verhindern, so dass es nach wirklich gutem Weißtaler Start eng wurde in der Arena. Fazit: Mund abwischen und die Punkte nehmen.

Doch die Weißtaler wissen ja, wie es geht, wie sie über weite Strecken der ersten Halbzeit recht eindrucksvoll unter Beweis stellten. Allein die Entstehung der drei blitzsauberen Tore könnte direkt aus dem Lehrbuch entnommen worden sein.

Vor dem 1:0 tankt sich Jan-Michael Moses an der Grundlinie durch, seinen Pass veredelt Luca D’Aloia in der 19. Minute. Zehn Minuten später ist es Moses selbst, der nach tollen Flügelwechsel von Eigengewächs Michael Kaiser mit trockenem Schuss ins lange Eck vollstreckt. Das schöne Direktspiel in der 45. Minute, als der Ball über Tim Hofius und Moses zu D’Aloia läuft und der seinen zweiten Treffer beisteuert, krönt die gute Vorstellung. Gefeiert werden durfte aber noch nicht.

TSV Weißtal: von der Heiden - Wadolowski, Berger, Volz, Logo, Hofius - Singhateh, Müller-Lechtenfeld (69. Tosun) - Kaiser (56. El Kabouchi), D’Aloia (90.+4 Ndoumbe), Moses (89. Kraft).