TSV Weißtal: Nach 1:2 auf Abstiegsplatz gerutscht

Brilon. Bei der 1:2-Niederlage gegen Mitkonkurrent SV Brilon beklagte Weißtals Trainer Seyhan Adigüzel auch fehlendes Spielglück.

Als sich die Landesliga- Teams im Kellerduell an der Briloner Jakobuslinde in die Halbzeitpause verabschiedeten, war der TSV Weißtal noch guter Dinge. Hochverdient mit 1:0 in Führung, nachdem Leon Palaj in der 11. Minute die starke Anfangsphase mit der Führung belohnte, die wegen einer weiteren Großchance von Louis Zmitko noch zu knapp ausgefallen war, war am Ende die Enttäuschung groß. Die Hochsauerländer drehten die Partie, verließen als 2:1-Sieg den Platz und hinterlassen einen Weißtaler Tross, der nicht so recht weiß, was ihm geschah.

„Ich kann der Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen. Das war insgesamt eine bessere Leistung als zuletzt gegen Hünsborn, aber wir versäumen, es uns dafür zu belohnen“, so Trainer Seyhan Adigüzel, der auch fehlendes Glück anführte.

So fielen die beiden Gegentore im Abstand von nur sieben Minuten (64., 71.). Zwischen den Treffern lag eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters, der ein Foul an Leon Palaj nicht mit dem fälligen Elfmeter ahndete. Und beim Führungstor fiel Jan-Christoph Stühmeier der Ball nach einem Kopfball von der Querlatte im Fünfmeterraum genau auf den Fuß. Fünf dabei stehende Weißtaler konnten den Treffer nicht verhindern.

Insgesamt war die Partie - einem wichtigen Duell gegen den Abstieg angemessen - sehr zerfahren. „Wir wissen, dass es jetzt fünf vor zwölf ist und Punkte benötigt werden“, so der Weißtaler Trainer. „Vielleicht kommt uns die nächste Woche mit dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Siegen und dem Derby am Samstag gegen Salchendorf da gar nicht mal so ungelegen.“

Kurzfristig musste der TSV den jungen Keeper Mario Wegmann ersetzen, für ihn kam Jona Daginnus zum Einsatz.

TSV Weißtal: Daginnus - Plachner (74. Harazim), Moh, Sänger, Jung - Müller-Lechtenfeld, Flender - Tosun, Zmitko, Bette (46. Schwunk) - Palaj (74. Razavi Tabar).

