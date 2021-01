TSV Weißtal schenkt jungem Coach Seyhan Adigüzel Vertrauen

Gernsdorf. Der TSV Weißtal präsentiert mit dem 24-jährigen Seyhan Adigüzel den neuen Trainer für die erste Mannschaft in der Fußball-Landesliga.

Die Suche nach einem Nachfolger für das scheidende Trainer-Gespann Konstantin Volz, Falko Wahl und Markus Waldrich ist beim Fußball-Landesligisten TSV Weißtal beendet (wir berichteten. Die Verantwortlichen haben sich für eine überraschende und auch etwas unkonventionelle Lösung entschieden. Der neue Coach ab Sommer 2021 heißt Seyhan Adigüzel.

Selbst Kennern der heimischen Fußball-Szene wird der Name des neuen Coachs nicht allzu viel sagen. Der 24-jährige spielt aktuell noch bei Germania Windeck, wo er zudem als Jugendtrainer aktiv ist. Zu seinen weiteren Stationen zählt er unter anderem die Jugendabteilung der Sportfreunde Siegen, wo er ausgebildet wurde. Im Senioren-Bereich wird der TSV für den B-Lizenz-Inhaber die erste Station sein. Gespielt hat er zudem für den 1. FC Türk Geisweid und die zweite Welle des TuS Erndtebrück.

Entscheidung nicht leicht gemacht

Die Entscheidung kommt sicherlich für viele überraschend, wie der Sportliche Leiter Stefan Dax bereits am Mittwoch an dieser Stelle zu Protokoll gibt: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Frank Thomas und ich haben in den letzten Wochen mit etlichen Kandidaten gesprochen. Seyhan hatten wir bei unseren ersten Überlegungen gar nicht auf dem Schirm. Er hat sich dann bei mir telefonisch gemeldet, als er erfahren hat, dass bei uns die Trainerstelle ab Sommer vakant sein wird.“

In mehreren persönlichen Gesprächen schob sich Adigüzel immer mehr in den Favoritenkreis. „Frank und ich waren begeistert, wie gut vorbereitet dieser junge Mann war und welche klare Philosophie er vertritt. Ich muss sagen, so etwas habe ich in meiner langen Zeit im Fußball in diesem Ausmaß nur selten erlebt.“

Auf Diskussionen vorbereitet

„Natürlich ist uns klar, dass wir mit dieser Entscheidung ein gewisses Risiko eingehen und dass es mit Sicherheit Diskussionen darüber geben wird“, begegnet Dax der Frage, ob ein 24-Jähriger eine Landesliga-Mannschaft als Trainer führen kann. „Auch im Kreis der Verantwortlichen haben wir uns natürlich mit dieser Frage beschäftigt. Allerdings hat Seyhan uns fachlich und menschlich dermaßen überzeugt, dass wir uns für ihn entschieden haben. Letztlich sollten die Qualität und die Tatsache, dass jemand zur aktuellen Philosophie des Vereins passt entscheidend sein und nicht das Alter.“

Dax weist darauf hin, dass man es sich auch hätte einfach machen können und auf Trainer, die im heimischen Raum einen gewissen Namen haben, setzen können. „Das wäre der konservativere und eventuell auch bequemere Ansatz gewesen. Aber eventuell aufkommenden Diskussionen werden wir uns gerne stellen. Wir wollten uns aber nicht einfach auf dem drehenden ,Trainer- Karussell' bedienen, sondern die beste Lösung für unsere junge Mannschaft finden. Wir sind sicher, dass wir diese mit Seyhan nun haben. Er ist richtig heiß und wir befinden uns schon in intensivem Austausch, um die Planungen zur neuen Saison voranzutreiben. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Entscheidung wohl überlegt ist und Seyhan die volle Rückendeckung aller Verantwortlichen hat.“

Hospitanz bei Nehrbauer

Seyhan Adigüzel hat bis vor kurzem noch eine mehrere Wochen beim Bonner SC unter dem früheren Käner Trainer Thorsten Nehrbauer hospitiert. „Das war eine interessante Erfahrung für mich und dabei wurde mir letztlich nochmal klar, dass ich gerne eine Senioren-Mannschaft trainieren möchte und habe den Kontakt zum TSV Weißtal gesucht. Ich bin froh, dass es geklappt hat und freue mich, ab Sommer die Verantwortung zu übernehmen. Bis dahin drücke ich meinen Vorgängern die Daumen, dass die aktuelle Saison, soweit es die Umstände zulassen, erfolgreich beendet werden kann. Zwischenzeitlich gehen Stefan, Frank und ich die Planungen für die Spielzeit 2021/22 an und ich bin bereits jetzt hochmotiviert, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich hoffe, dass uns ein Großteil des aktuellen Kaders erhalten bleibt und wir zudem die eine oder andere Verstärkung finden können.“