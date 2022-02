TSV Weißtal: Und wieder kein Spiel am Henneberg

Rutsch- und Verletzungsgefahr! Am Sportplatz Henneberg kann am Samstag nicht gespielt werden.

Gernsdorf. Der Frost in der Nacht zu Samstag hat dem Henneberg ordentlich zugesetzt. Das Nachholspiel TSV Weißtal gegen Berchum/Garenfeld fällt erneut aus.

Um kurz nach 9 Uhr war die Entscheidung am Samstagmorgen gefallen: Das Spiel in der Fußball-Landesliga 2 zwischen dem TSV Weißtal und dem SC Berchum/Garenfeld fällt aus – genauer gesagt erneut aus, denn bereits zum ursprünglichen Termin konnte die Begegnung nicht stattfinden.

Der mäßige Frost in der Nacht von Freitag auf Samstag hat den Kunstrasenplatz der Henneberg-Arena in Gernsdorf in eine Rutschbahn verwandelt. Der angesagte Sonnenschein hilft da auch nicht, weil große Teile des Platzes erst am frühen Nachmittag „erwärmt“ werden. „Hier geht gar nichts“, sagte Weißtals Trainer Seyhan Adigüzel.

Staffelleiter Ernst Moos aus dem nahe gelegenen Rinsdorf schloss sich dieser Meinung an und strich die Partie vom Spielplan. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Für die Weißtaler ist es der zweite Spielausfall binnen einer Woche, denn am vergangenen Sonntag wurde schon die Partie beim SV Hüsten abgesetzt. Weiter geht es für den Fusionsverein am Sonntag, 6. März, gegen die Spitzenmannschaft von Rot-Weiß Lüdenscheid. Wieder am Henneberg...

