Turbulentes Match in Diedenshausen, Erndtebrück II nur 2:2

Wittgenstein. Eines hatten B-Ligist Diedenshausen und A-Ligist Erndtebrück II am Donnerstag gemeinsam: weniger Punkte als erhofft.

Mit den ersten Nachholspielen hat in den Kreisligen das Osterprogramm am Donnerstag begonnen. Der TuS Erndtebrück II ließ dabei gegen den VfB Burbach zwei Punkte im Abstiegskampf liegen. Auch der TuS Diedenshausen in der B-Klasse spielte Remis – allerdings glaubte daran schon nach 18 Minuten keiner mehr.

Während Banfe (4:1 in Johannland) im Abstiegskampf wichtige Punkte holte, hat der TuS Diedenshausen nach einem irren Spiel erneut Federn gelassen. Am Montag muss sich Tabellenführer TSV Aue-Wingeshausen bei der Zweiten der SF Birkelbach behaupten.

Kreisliga A

Erndtebrück II - Burbach 2:2 (1:1). Die Gastgeber, die mit Phil Menke, Shusuke Araki und Luca Quartaro Unterstützung aus dem erweiterten Kader der Oberliga dabei hatten, starteten zunächst gut in die Partie und gingen bereits in Minute neun durch einen Treffer von Winterneuzugang Gökay Sancar in Führung. Diese hielt jedoch nur bis Minute 21, in der Faruk Con per Elfmeter zum 1:1-Halbzeitstand ausglich.

Von da an übernahmen die Gäste die Spielkontrolle und erarbeiteten sich das 2:1 durch Marlon Hoffmann (58.). Den Erndtebrückern gelang am Ende noch der 2:2-Ausgleich durch Ali Tas (72.), für drei Punkte reichte es jedoch nicht. Erreichbar war nach der Partie kein Verantwortlicher.

Kreisliga B

TuS Diedenshausen - SV Feudingen 4:4 (0:3). Während Diedenshausen die ersten 20 Minuten laut Trainer Björn Kleinwächter „total verpennt“ hatte, zeigt sich Feudingens Trainer Stephan Senner zufrieden: „Am Anfang hatten wir eine Druckphase und haben aus drei Chancen drei Tore gemacht. Danach wurde das Spiel dann ausgeglichener.“ Leon Messerschmidt verwandelte einen Freistoß (5.), Nils Althaus (11.) und Ole Schmidt (18.) legten zum 3:0 für den SV nach.

„Nach der Halbzeit haben wir uns zusammengerauft, mehr Druck ausgeübt und klarere Torchancen erspielt“, erklärt Kleinwächter das Comeback seiner Mannschaft. Nils Homrighausen setzte den Startschuss (52.), auf den ein verwandelter Strafstoß von Philipp Dienst (71.) und zwei Worte Tore von Homrighausen folgten (60./74.). Nach einer sich aufgeschaukelten Diskussion mit dem Gegenspieler, spielte Feudingen ab der 73. Minute aufgrund einer Gelb-Rote Karte mit einem Mann weniger. Trotzdem gelang dem SV durch Ole Schmidt der Ausgleich zum 4:4 (77.).

„Diedenshausen kam mit einer Menge Power aus der Halbzeit zurück und das haben wir dann nicht mehr geschafft zu verteidigen. Trotzdem haben wir nach dem 4:3 Rückstand Kampfgeist gezeigt“, resümiert Senner die zweite Hälfte.

TuS Johannland - VfB Banfe 1:4 (0:1). „Am Anfang war das Spiel sehr zäh. Wir sind nicht ins Spiel reingekommen und haben den Gegner dadurch unnötig stark gemacht“, berichtet Banfe-Trainer Carsten Roth. Jonas Ermert schoss das Tor zum 1:0 für den VfB (22.). Ein ungeklärter Ball am Sechzehner führte zum Ausgleich der Gegner durch Julian Gräbener (62.).

„Auch wenn wir zwischendurch ein Gegentor bekommen haben, ist die Mannschaft ruhig geblieben und hat ordentlich weiter gespielt. Am Ende ist uns extrem entgegengekommen, dass Johannland offener gespielt und durch viele Umstellungen des Spielsystems Unruhe ins eigene Spiel gebracht hat. So konnten wir am Ende den Deckel draufmachen, denn wir waren spielerisch stärker und auch fitter als der Gegner“, zeigt sich Roth zufrieden mit der zweiten Halbzeit. Sam Müller legte für den VfB doppelt nach (72./90.) und Alexander Klaus traf zum abschließenden 4:1 (94.). fk/sz

