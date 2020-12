Turnen: Am Barren wird jeder "Wackler" bestraft

Dreis-Tiefenbach. Wer am Barren gut sein will, muss das Gerät vor der Übung optimal präparieren. SKV-Turner Sebastian Bock ist ein echter Barren-Experte.

Unsere Serie, die „hohe Kunst des Turnens“, geht mit einem anspruchsvollen Gerät weiter, dem Barren, zugleich das fünfte und vorletzte Gerät des klassischen Sechskampfes. Sebastian Bock zählt neben den Ringen und besonders dem Reck auch den Barren zu seinen Lieblingsräten. Der gebürtige Dittersdorfer (Erzgebirgskreis), der an Heiligabend 27 Jahre alt wurde, turnt seit 2015 bei der Siegerländer KV (SKV) in der Bundesliga.

Vor dem Start

„Das Turnen am Barren, der - von der Unterkante des Holmens gemessen - 1,80 m hoch, ist sehr gut sichtbar. Jeder kleine Wackler fällt auf, wofür es gleich Abzüge gibt. Deshalb ist die Vorbereitung enorm wichtig“, sagt Sebastian Bock. Sobald das Gerät für den nächsten Turner freigegeben ist, geht es an die spezielle Vorbereitung. Die Barrenbreite muss stimmen, der Abstand zwischen den beiden Holmen wird mit dem Unterarm für die eigene Breite gemessen, manche Turner haben sich auf ihre Schulterbreite abgestimmte Distanzhalter aus Holz angefertigt, damit ihre Helfer das erledigen können.

Da für die Präparation der Holme nur 30 Sekunden zur Verfügung stehen, ist das mittlerweile zur echten Teamarbeit geworden, liegt alles griffbereit. Individuelle Mittelchen dienen für die Griffsicherheit. Die beiden Holmen werden mit feinem Schmiergelpapier gesäubert, gereinigt. Dann, je nach Vorliebe des Aktiven, mit Honig oder Zuckerwasser eingerieben, anschließend kommt noch, für die Griffsicherheit, das im Turnsport nie fehlende Haftpulver Magnesia drüber, um die Holmen rutschfest zu machen. Beginnt der Turner nicht unmittelbar nach Freigabe des Geräts durch den Oberkampfrichter, gibt es sogar Punktabzüge.

Der Beginn

Jeder Turner hat entsprechend seiner Körpergröße einen individuellen Beginn. Kleinere Turner starten meist mit einem Sprungbrett, dem Reutherbrett, das an einer der Längsachsen des Barren – oft mit Trainers-Hilfe – passend platziert wird. Da zählt jeder Zentimeter, der im täglichen Training ausgetüftelt ist. Je nach Übungsteil springen die Turner aus einem kurzen Anlauf in die Holmengasse oder sie beginnen aus dem Stand, in der Mitte des Barrens oder am Anfang, manchmal auch mit dem Rücken zum Gerät. „Ich starte nicht mit diesem Sprungbrett, weil ich groß genug bin, beginne seitlich vom Barren mit einer Grätschkippe, einer Kombination aus Schwung und Kraft, turne einen Schweizer zum Handstand. Dann geht’s richtig los.“

Die Übung

Das Gerät darf während der gesamten Übungszeit nur mit den Händen berührt werden. „Ein Oberschenkelkontakt hat Punktabzüge zur Folge“, weiß Sebastian Bock. Der Handstand ist der Ausgang für alle weiteren Elemente, die mit Schwung oder im Stütz gezeigt werden. Individuelle Übungsteile zeigen besonders die „Kraftpakete“. Da ist das Vorgrätschen durch die Holme beliebt, auch ein Turnelement fürs Auge. Wichtig dabei, sich auf den Oberarmen abzufangen. Wer es mit einem Salto in seiner Übung versucht, sollte seine Muskulatur mit einer Polsterung der Oberarme schützen. Einer, der dieses Element beherrscht, ist Nationalturner Lukas Dauser.

Aber auch Langhang-Elemente, unter dem Barren hoch schwingen mit einer „Konter“-Grätsche, als der „Tippelt“ bekannt (nach dem Leipziger DDR-Weltklasse-Turner Sven Tippelt benannt), zählen zu den gut bewerteten Elementen wie auch eine Riesenfelge. Alle schwierigen Elemente sind im Code-de-Pointage - der Kampfrichter-Bibel - nach dem Turner benannt, der diese zum ersten Mal bei einem internationalen Wettkampf gezeigt hat. Schwünge am Barren mit Stützelementen gehören zum festen Programm, „wobei ich besonders auf die Höhe achten muss, da ich lange Beine habe“, wirft Sebastian Bock ein.

Der Abgang

Der Abgang erfolgt mit einem Doppelsalto, rückwärts gebückt, „den ich auch turne“. Oder auch vorwärts gehockt mit oder ohne halber Drehung beenden die Turner ihre Übung zum Stand, der sicher beherrscht werden muss. „Bombensicher hinstellen, keinen Schritt mehr machen“, so Sebastian Bock – aber das ist ja bei jeder Übung, an jedem anderen Gerät eine zwingende Vorgabe.

Einen sicheren Stand erfreut jeden Turner, sein Gesichtsausdruck signalisiert seine eigene Zufriedenheit, seine Freude, auch eine gleich folgende gute Bewertung durch das Kampfgericht. Und der Beifall vom meist fachkundigen Publikum ist das berühmte „Brot des Künstlers“. Manchmal wird aber auch noch ein kurzer kritischer Zuschauerkommentar gemurmelt und zugleich gerne erzählt, „wie wir früher geturnt haben.“

INFO: DAS IST SEBASTIAN BOCK

- Sebastian Bock wurde am 24. Dezember 1993 in Chemnitz geboren.

- Mit dem Sport (Turnen und Eiskunstlauf) wurde er schon in der Grundschule konfrontiert.

- Seine Turnkarriere startete er am Bundesstützpunkt Chemnitz, wo er ab 2004 auch das Sportgymnasium besuchte. Seit 2015 turnt er für die Siegerländer KV.

- Nach dem Abitur begann der Sachse ein Physikstudium an der TU in Chemnitz (Bachelor-Abschluss) und setzte dies nach seinem Wechsel zur SKV an der Uni in Siegen (2016 bis 2020/Master-Abschluss) fort. Seit dem 1. Dezember 2020 ist Sebastian Bock am Fraunhofer-Institut in Berlin tätig.

- Obwohl er demnächst in Berlin trainieren wird, will er der SKV treu bleiben.

- Sebastian Bock war in allen Altersklassen Deutscher Jugendmeister, Mitglied der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft und gehörte zu den hoffnungsvollsten Nachwuchsturnern, bis er aus Verletzungsgründen die ganz große Karriere aufgeben musste.

- Trotzdem konnte er bei den Deutschen Meisterschaften, an denen er jedes Jahr teilnahm, mit den Bundeskader-Turnern mithalten und wurde als Student der Uni Siegen mehrfach Deutscher Hochschulmeister.