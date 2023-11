Turnen: Der Junior-Cup reißt es raus - Ältere fehlen

Dreis-Tiefenbach Alle Turn-Generationen trafen sich beim Wettkampf des Bezirks Nord in Dreis-Tiefenbach, doch die Älteren machen sich rar

Die Turner des TV Eichen und der TG Friesen Klafeld-Geisweid haben den 34. Wilhelm-Heinrich-Gedächtnispokal gewonnen. Die Startgemeinschaft war der einzige Bewerber beim Wettkampf im Landesleistungszentrum in Dreis-Tiefenbach. Das Gemeinschafts-Team kam im Sechskampf aus Übungen am Boden, Barren, Reck, Seitpferd und Sprung sowie an den Ringen auf 299,20 Punkte.

In der Einzelwertung setzte sich der Vorjahresdritte Michael Daudrich mit 100,15 Punkten vor seinen Mannschaftskameraden durch. Mit 17,60 Punkten erhielt seine Übung am Seitpferd die höchste Wertung. Zweiter wurde Julian Formitschow (95,70 Punkte) vor Mats Krämer (94,60). Julian Formitschow verbesserte sich im Vergleich zu seinem fünften Platz im Vorjahr um fast drei, der Vorjahres-Sechste Mats Krämer um über vier Punkte.

Viele ältere Turner hätten aus beruflichen Gründen nur noch wenig Zeit fürs Turnen, sagte Ricardo Rosenkranz (TV Kreuztal), „und ich habe keine Mannschaft zusammen bekommen“. Er turnt selbst inzwischen im Team des TV Langenei-Kickenbach, war in Dreis-Tiefenbach als Trainer der beiden Kreuztaler Mannschaften im Junior-Cup dabei. „Es ist an der Zeit, dass der Nachwuchs langsam mal nachkommt“, erklärte er, „das ist auch besser so.“

Viele Leistungen können sich sehen lassen, wie hier beim Bodenturnen. Foto: Carsten Loos / WP

Da passte es, dass sich der 2022 erstmals angebotene Junior-Cup (7 bis 14 Jahre) zur tragenden Säule der Veranstaltung zu mausern scheint: Bei der Premiere vor Jahresfrist standen allein der TV Eichen und der TV Kreuztal an den Geräten, diesmal waren es bereits fünf Mannschaften für den Vierkampf (Boden, Sprung, Barren, Reck). Sieger wurde die TG Friesen Klafeld-Geisweid. Pontus Kupferoth (Friesen) setzte sich in der Einzel-Wertung mit 60,50 Punkten vor Mathis Henrich (TV Kreuztal/57,65) und Leonard Daudrich (Friesen/57,60) durch. Die Tagesbestwertung erturnte Pontus Kupferoth am Boden (16,20).

Wir hoffen, dass die jungen Turner später dann auch beim Wilhelm-Heinrich-Pokal einsteigen. Erich Neuhaus, Organisator des Wihelm-Heinrich-Pokalturnens

Beim 14. Gau-Pokal für Altersturner (30 Jahre und älter) war Roger Vetter erneut der einzige Starter. Der Turner vom TV Allenbach kam im Wahl-Vierkampf (Seitpferd, Sprung, Barren, Reck) auf 50,50 Punkte. Die höchste Wertung erreichte er beim Sprung mit 13,55 Punkten. Erich Neuhaus (TG Grund), der das Wilhelm-Heinrich-Pokalturnen über Jahre hinweg für den Turngau-Bezirk Nord organisiert hat, freute sich über den Zuwachs beim Junior-Cup. Die Veranstaltung in Dreis-Tiefenbach sei für die heimischen Nachwuchs-Turner der einzige Wettkampf im Jahr neben den Bezirks-Schülerwettkämpfen (voraussichtlich im Februar 2024) und - falls die sich dafür qualifizieren sollten - den Gau-Schülerwettkämpfen (im März 2024, in Olpe). „Wir hoffen, dass die jungen Turner später dann auch beim Wilhelm-Heinrich-Pokal einsteigen“, sagte Neuhaus. Aus gutem Grund, schließlich habe er beim Junior-Cup „sagenhafte Übungen gesehen“. Für Turnerinnen bleibt in Dreis-Tiefenbach übrigens nur die Zuschauerrolle. „Wir haben hier nicht die Geräte für Frauenturnen, nämlich Schwebebalken und Stufenbarren“, erklärte Neuhaus.

Die Organisation des Wilhelm-Heinrich-Pokalturnens hat inzwischen der TV Kreuztal übernommen. Jan Heinz vom TVK: „Wir haben jetzt gesagt: Wir machen das“. Außerdem dränge sich das Engagement für seinen Verein auf, betonte er: „Schließlich war Wilhelm Heinrich Oberturnwart des TV Kreuztal.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein