Turnerbund: Viele Siegerländer unter den Besten

Hamm Der Westfälische Turnerbund gratuliert seinen erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften. Das Siegerland ist stark vertreten.

Bei der traditionellen Meisterehrung des Westfälischen Turnerbundes (WTB) in der Landesturnschule Oberwerries sind viele Aktive des Siegerland-Turngaus für ihre herausragenden sportlichen Erfolge in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen ausgezeichnet worden. Zum wiederholten Mal standen die Ringtennisspielerinnen- und spieler der RTG Weidenau auf der Bühne. Silvie Wentzel (VTB Siegen) und Reinhard Sieblitz (TV Eichen) freuten sich erneut über die Auszeichnung ihrer Leistungen im Turnen. Der Überblick:

Orientierungslauf

Monika Depta (OLG Siegerland, D45): Platz 1 Langdistanz in Regensburg, Mitteldistanz in Willebadessen, Sprintdistanz in Zittau (jeweils D50).

Gerätturnen weiblich

Silvie Wentzel (VTB Siegen): Platz 1 Mehrkampf AK 40-44, Deutsche Seniorenmeisterschaft in Pirna; Mannschaft WTB-Team und Einzel; Deutschlandpokal und Länderkampf in Einbeck.

Gerätturnen männlich

IIias Gafurow: Platz 3 AK 12/13 Jahre Mehrkampf, Deutschland-Cup Hösbach; Gabriel Kiess: Platz 1 AK 16/17 Jahre Mehrkampf Deutschland-Cup Hösbach; Moritz Becker und Maksim Gafurow (alle Siegerländer KV): Platz 2 AK 11/12 im Team NRW Mehrkampf Deutschland-Pokal in Herbolzheim; Wolfgang Roth (TV Olpe) und Reinhard Sieblitz (TV Eichen): Platz 1 M 65 im WTB-Team, Mehrkampf Deutschlandpokal in Einbeck (AK 60+).

Ringtennis

Sebastian Weber: Platz 1 MF 30, Deutsche Meisterschaften in Roßdorf; Elena Kämpfer: Platz 1 MF 30, Deutsche Meisterschaften in Roßdorf, FD 30, Deutsche Meisterschaften in Roßdorf; Emma Wagener: Platz 1 F 19-29, Deutsche Meisterschaften in Roßdorf; Sarah Kautschke: Platz 1 F 14, Deutsche Meisterschaften in Roßdorf, FD 14 Deutsche Meisterschaften in Roßdorf; Pauline Engel: Platz 1 FD 14, Deutsche Meisterschaften in Roßdorf; Lilly Schneider: (alle RTG Weidenau) Platz 2 Team-Wettkampf Junioren, Weltmeisterschaft in Südafrika.

Rhönradturnen

Elia Kamerer (ESV Finnentrop): Platz 1 AK 11/12 m Deutschland-Cup.

Bei den Sonderehrungen wurden zudem die Turnerin und der Turner, der Trainer, die Mannschaft sowie das Talent des Jahres ausgezeichnet. Bei den Turnerinnen gab es gleich zwei Pokale: Orientierungsläuferin Emma Kaspari und Silvie Wentzel (VTB Siegen) wurden zu den besten Turnerinnen des WTB gekürt. Auch bei den Mannschaften konnte man sich nicht auf ein Gewinner-Team einigen. So wurden sowohl das Fachgebiet Indiaca als auch die AK 60+Turner mit dem Eichener Reinhard Sieblitz für ihren Sieg beim Deutschlandpokal in Einbeck geehrt.

Ehrenfried und Juliane Scheel nehmen von WTB-Präsident Manfred Hagedorn (rechts) die Auszeichnung für die gelungene Festchronik zum 125-jährigen Bestehen der TSG Helberhausen entgegen. Foto: WP

Im Rahmen der Neujahrsmatinee wurde die Vereinsfestschrift der TSG Helberhausen besonders hervorgehoben und ausgezeichnet. Die TSG feierte im vergangenen Jahr ihren 125. Geburtstag und hatte aus diesem Anlass eine beeindruckte Jubiläums-Chronik zusammengestellt. Die TSG-Vertreter Juliane und Ehrenfried Scheel nahmen die Urkunde in Empfang.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein