TuS Deuz gewinnt Johannland-Derby

Der SV Netphen rutscht nach der Derbyniederlage gegen den TuS Deuz immer tiefer in den Keller. Burbach gelingt ein furioser erster Saisonsieg.

SV Fortuna Freudenberg II - SV Setzen 0:3 (0:0). Eine Halbzeit lang taten sich die Gäste sehr schwer gegen den Aufsteiger. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SVS aber anders. „In der ersten Halbzeit war Freudenberg drauf und dran und hätte vielleicht auch in Führung gehen können. Da lief bei uns noch nicht viel zusammen. Nach der Pause haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, sind viel konsequenter aufgetreten. Wir haben uns Torchancen erarbeitet und haben auch hinten besser gestanden. Letztlich haben wir uns die drei Punkte so verdient“, sagte Setzens Trainer Maik Wolf. Nach der torlosen ersten Hälfte schossen Louis Weber (57.), Tim Moritz Broszinski (63.) und Maximilian Böcking (68.)den SV Setzen binnen elf Minuten zum Auswärtssieg.

SG Siegen-Giersberg - SG Laasphe/Niederlaasphe 3:1 (1:0). Zumindest ergebnistechnisch ist die Sender-Elf wieder in der Spur. Spielerisch hapert es aber immer noch beim Vorjahresdritten. „Der Sieg geht absolut in Ordnung, aber irgendwie bringen wir es aktuell nicht zu 100 Prozent auf den Platz. Gerade vorne lassen wir noch zu viele Chancen liegen, sodass der Gegner immer wieder ins Spiel zurück kommen kann. Dazu fehlen uns aktuell auch zwei, drei Führungsspieler, die auf dem Platz mal das Kommando übernehmen können. Wir müssen weiter an uns arbeiten“, sagte Torjäger Stefan Feldmann, der aktuell verletzt fehlt. Für die Giersberger trafen Leonard Dangendorf (13.), Benjamin Rohleder (65.) und Stefan Kiehl (79.). Den Gästen gelang in Person von Yannick Reichpietsch der zwischenzeitliche Ausgleich vom Punkt (57.).

SV Germania Salchendorf II - SpVg. Anzhausen/Flb. 1:1 (0:0). Die Germanen verpassten es, sich an der Spitze etwas abzusetzen. Trainer Sebastian Reineck berichtete von einem schwachen A-Ligaspiel: „Insgesamt war es keine gute Partie. Wir haben uns extrem schwer getan und uns kaum wirkliche Chancen erspielt. Anzhausen stand sehr gut und war durch Konter immer gefährlich. Genau so sind sie auch in Führung gegangen. Letztlich müssen wir sogar froh sein, einen Punkt einzufahren. Das war auf jeden Fall eine unserer schwächeren Leistungen.“ Sven Hinkel (76.) brachte die Gäste in Führung, ehe Tim Schilk vom Elfmeterpunkt den 1:1-Endstand besorgte (79.). In der Nachspielzeit sah Salchendorfs Niclas Schwunk die Ampelkarte.

VfB Burbach - FC Grün-Weiss Siegen 8:0 (4:0). Der erste „Dreier“ für die Südsiegerländer, die sich gegen die Mannschaft vom Siegener Lindenberg offensiv in bestechender Form zeigten. Vor diesem Spieltag hatte der VfB gerade mal zwei Törchen auf dem Konto, nun gab es acht auf einen Streich. „Heute hat die Mannschaft mal genau das umgesetzt, was wir immer einfordern. Die Jungs waren einfach heiß und haben immer weiter gemacht. Wir sind froh, dass es jetzt auch endlich mal zum Sieg gereicht hat. Darauf können wir jetzt aufbauen“, sagte VfB-Trainer Tobias Rath. Luca Mancini (4.), Endrit Curri (8.), Nico Schäfer (23./44.), Suleyman Erol (65.), Talha Aktürk (79.), Marlon Hoffmann (84.) und Betim Hoxha (90.) teilten sich die Treffer auf.

Spfr. Obersdorf/Rödgen - Spfr. Edertal 3:1 (2:1). Im Duell zweier Aufsteiger behielten die Siegerländer die Oberhand. „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Edertal hat vielleicht den etwas saubereren Fußball gespielt, bei uns stimmten aber Kampfgeist, Einstellung und Leidenschaft. Dazu hat uns die frühe 2:0-Führung in die Karten gespielt“, sagte Obersdorfs Trainer Carsten Brodbek. Paul Merbold (4.) und Yannik Hundt (12.) schossen die frühe Führung heraus. Der 1:2-Anschluss der Gäste basierte auf einem Eigentor Tristan Schmitts (26.). In der 64. Minute traf Simon Grisse zur Entscheidung.

SV Netphen - TuS Deuz 0:3 (0:0). Lange war es sehr ruhig im Johannland-Derby. Erst mit der Einwechslung des Deuzers Antonio Delli Liuni kam richtig Feuer in die Partie. Der Joker war es auch, der mit seinen beiden Treffern den Weg zum Sieg ebnete (61./76.). Zum 3:0-Endstand traf dann Spielertrainer Hendrik Stenschke (82.), der mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden war: „Wir haben heute die entscheidenden Prozente mehr Derbymentalität ins Spiel gelegt. Wir hätten auch schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Da haben wir zwei, drei sehr gute Möglichkeiten liegen lassen. Es war auch ein richtungsweisendes Spiel, denn mit dem Sieg können wir uns jetzt etwas nach oben orientieren.“

SpVg. Niederndorf - FC Wahlbach 3:5 (1:2). Acht-Tore-Spektakel am Niederndorfer Höppel – mit dem besseren Ende für die Gäste aus dem südlichen Siegerland, die damit in der Tabelle auch an den Niederndorfern vorbei ziehen. Die Torfolge: 0:1 (12.) Ronalnto Tsela (Elfm.), 1:1 (18.) Simon Langenbach (Elfm.), 1:2 (37.) Till Metz, 1:3 (50.) Ronalnto Tsela, 1:4 (53.) Till Metz, 2:4 (67.) Nils Uebach, 2:5 (72.) Nico Maurice Strasser, 3:5 (85.) André Becker .