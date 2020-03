Erfurt. „Die thüringische Landeshauptstadt war für den TuS Deuz erneut eine Reise wert“, so Dieter Müller, Trainer der beiden Deuzer Läuferinnen, die auch von den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt nicht ohne Medaillen zurückkehrten. Begeistert war er vom „Frauenpower“ – allen voran Ehefrau Gabriele Müller-Scherzant, die bei ihren drei Starts auch drei Mal bei den Siegerehrungen auf dem Treppchen stand.

Über ihre Paradestrecke 800 m holte sie überlegen in ihrer Altersklasse W50 Gold in 2:33,04 min. Danach folgte das erste Silber über 3000 m in persönlicher Hallenbestzeit von 11:18,60 min. Ihr Triple rundete sie tags später über 400 m ab, wieder als Vizemeisterin in 65,73 sek. Das Deuzer Silber Nummer drei erkämpfte sich die Niederscheldenerin Katharina Schäfers über 3000 m der W35 in 10:48,89 min. Ihre Führung musste sie erst in der Endphase des Rennens abgeben. Ein sicherer Gold-Anwärter wäre auch Rainer Müller (M70) über 3000 m gewesen, der aber krankheitsbedingt absagen musste.

Aus heimischer Sicht waren auch Starter des TSV Siegen, der LG Kindelsberg Kreuztal und der LG Wittgenstein in Erfurt dabei. Die Trupbacher Frauen schafften in der Einzelkonkurrenz der W55 Silber und Bronze durch Heike Siebel mit 1,27 m im Hochsprung und 4,52 m im Weitsprung sowie Rang zwei über 4x200 m/W60 der StG Siegen/Lippstadt/Saerbeck mit Birgit Grisse, Elfriede Dreisbach und Anne Winklewski in 2:17,48 min.

Staffel trotzt Verletzungsproblemen

Im Senioren-Team der LGK war M75-Athlet Dr. Eberhard Linke der „Hecht im Karpfenteich“, der 2019 auch internationale Titel holte. Nach einer überstandenen Knie-Operation verteidigte er seine Titel im Weit- und Dreisprung mit 4,32 m bzw. 9,30 m und kam mit 9,07 sek. über 60 m auf den Bronze-Rang. LGK-Neuzugang Frank Hoffmann, errang im Diskuswurf der M60 mit 45,39 m Silber.

Die siegreiche M40-Staffel der LG Kindelsberg Kreuztal über 4x200 m (von links): Thomas Blech, Michael Nothacker, Gerd Kohlberger und Christian Lück. Foto: Wolfgang BirkenstocK

Die einzige Starterin der LGW war Ricarda Wied-Bernshausen, die vier Starts in der W60 absolvierte und bei den Winterwurf-Disziplinen Vizemeisterin im Speerwurf mit 19,16 m wurde. Zwei Medaillen erkämpfte sich in der W60 die Fischelbacherin Cornelia Wagener (LC Diabü Eschenburg): Silber über 3000 m in 12:13,94 min. sowie Bronze über 800 m in 2:56,76 min.

Den Abschluss bildeten die 4x200 m-Staffeln, wo neben den W60-Damen des TSV Siegen die M40-Staffel der LGK antrat, die trotz einiger Verletzungsprobleme in der Besetzung Christian Lück, Thomas Blech, Gerd Kohlberger und Michael Nothacker ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigte.