TuS Diedenshausen weiht „neuen“ Platz gegen FC Ebenau ein

Diedenshausen. Das Elsofftal-Derby ist das erste Pflichtspiel der Saison. Beide Teams können (fast) in Bestbesetzung spielen. Was Zuschauer beachten müssen.

Es ist alles angerichtet für ein großes Fußball-Fest in der Saale. Nach zehn Monaten Pause geht es für den TuS Diedenshausen erstmals wieder in einem Pflichtspiel zur Sache – und dann ist der Gegner im einzigen Vorrundenspiel des Fußball-Kreispokals, das Sonntag um 15 Uhr angepfiffen werden soll, ausgerechnet der Lokalrivale FC Ebenau. Noch in guter Erinnerung ist das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2020: Bei strömendem Regen trennten sich beide Mannschaften in einem chaotischen Spiel mit 3:3.

Noch besonderer für den Verein ist die Partie, weil der frisch renovierte, auch in den tieferen Schichten erneuerte Ascheplatz eingeweiht wird. Weniger holprig soll jetzt der Ball rollen – doch auch auf der neuen Asche bleiben andere Qualitäten als auf Rasen oder Kunstrasen gefragt.

Der FC Ebenau hat darauf reagiert und sich auf die Partie gezielt vorbereitet. Vom Naturrasenplatz in Beddelhausen hat Trainer Boris Jonjic die Einheiten in dieser Woche auf den Ascheplatz in Schwarzenau verlegt. „Rasen und Asche, das sind verschiedene Welten. Darauf müssen wir uns einstellen. Es ist ein Derby, es wird ungemütlich.“

Es sind zwar noch nicht alle Spieler in Bestform, doch bis auf Manuel Schlapp haben sich bei den Fußballern aus dem Eder- und Elsofftal alle Spieler rechtzeitig fit gemeldet. Gleiches gilt beim TuS Diedenshausen. „Es sind alle Spieler dabei“, sagt der Vorsitzende Marc Gaß.

Kaltstart aus dem vollen Training heraus

Derby hin oder her – sowohl der TuS Diedenshausen als auch der FC Ebenau haben eine eher kurz getaktete Vorbereitungsdauer gewählt, weshalb sowohl TuS-Trainer Björn Kleinwächter als auch sein Widerpart Boris Jonjic das Training während der Woche nicht in Hinblick auf das Spiel am Sonntag dosiert haben. Nach harten Wochen im Training gilt es für die Spieler also, auf die Zähne zu beißen.

Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung gibt es am Sonntag kein Zuschauerlimit und keine Registrierungspflicht am Einlass. Dennoch sollten die Fans einen Mund-Nasen-Schutz mitführen, denn dieser ist Pflicht in Innenräumen und in Warteschlangen, etwa am Einlass oder am Verpflegungsstand.

