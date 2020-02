Wenn die Fußballerinnen des TuS Dotzlar am Sonntag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SG Hickengrund in die Restsaison der Kreisliga A starten, steht Sascha Imhof nicht mehr an der Seitenlinie.

Sascha Imhof hat nach eineinhalb Jahren und einer Vizemeisterschaft als Trainer bei den Fußballerinnen des TuS Dotzlar aufgehört. Foto: Florian Runte

Der bisherige Trainer hat sein Amt aus privaten Gründen zum Jahreswechsel niedergelegt. Die Verantwortung für Training, Aufstellung und Taktik hat nun Patrick Arifi übernommen.

Nachdem die Mannschaft Mitte Januar eigenständig in der Halle mit dem Training begonnen hatte, stieg der 32-Jährige im Februar beim Training draußen ein. „Wir hatten niemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat. Das ist bei den Frauen nicht ganz so einfach. Ich habe mich dann zur Verfügung gestellt, weil ich einfach ein Interesse daran habe, dass es da weitergeht“, freut sich Patrick Arifi auf das kommende halbe Jahr.

Celine Wirth (rechts) ist die beste Torjägerin des TuS Dotzlar. Foto: Florian Runte

In der Sommerpause wird er das „Zepter“ ein paar Häuser weiter, ebenfalls in der Lerchenstraße, an Thorsten Gans weiterreichen. Der 45-Jährige Gans, der aktuell noch mit Aufbau der Darts-Abteilung im TuS Dotzlar befasst ist, steigt zur Saison 2020/21 als Trainer ein und soll nach Möglichkeit von der Arbeit seiner Vorgänger Imhof und Arifi profitieren.

Der Leistungsstand der Spielerinnen ist teils nämlich noch sehr unterschiedlich. „Wir haben Spielerinnen, die schon lange dabei sind, aber auch einige, die erst vor kurzer Zeit mit dem Fußballspielen angefangen haben. Die gilt es nun heranzuführen“, beschreibt Patrick Arifi seine wichtigste Aufgabe: „Die Älteren will ich aber auch pushen.“ Übertreiben will er es aber auch nicht. „Im Vordergrund steht der Spaß. Es ist und bleibt ein Hobby.“

Personell hat sich im Winter nicht viel verändert. Nicole Stremmel wird bis zum Sommer pausieren. Tanja Weller (geb. Baxmann) ist dagegen nach ihrer Schwangerschaft wieder dabei und dürfte mit ihrer Schnelligkeit und Spielstärke wieder die gewohnte Rolle als Führungsspielerin einnehmen.

In ihrer Abwesenheit war die flinke Celine Wirth der Fixpunkt im Angriffsspiel. Ihr gelangen 18 Toren (davon zehn gegen Feudingen). Amelie Klettke „netzte“ sieben Mal.

Seit dieser Saison im Norweger-Modell

Seit dieser Saison tritt der TuS Dotzlar nach dem Norweger-Modell als Neuner-Mannschaft an, wobei die Ersatzbank meist mit drei bis fünf Spielerinnen gut besetzt war. Um die Absicherung des Spielbetriebs muss man sich also keine Sorgen machen. Nicht so gut wie bei der Vizemeisterschaft in der Vorsaison waren hingegen die Resultate. Mit 13 Punkten aus 13 Partien sowie 45:50 Toren steht die Mannschaft auf Rang elf in der 14er-Gruppe.

„Wir wollen jetzt ein paar Punkte mehr als in der Hinrunde holen und Plätze gutmachen. Das ist auch realistisch“, findet Patrick Arifi, wenngleich sein Team beim Auftakt am Sonntag gegen Hickengrund krasser Außenseiter ist und die Vorbereitung schwierig war. „Die Trainingsbeteiligung hätte etwas besser sein können, weil wir viele Ausfälle durch Krankheiten und Arbeitszeiten hatten“, berichte Arifi. „Ausgefallen ist aber nichts. Sechs bis zehn Spielerinnen waren immer da.“