TuS Dotzlar sagt Auswärtsspiel ab – das sind die Gründe

Dotzlar. Die Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim erhält die Punkte am Sonntag kampflos. „Schuld“ sind auch die Sportfreunde Edertal.

Die Fußballerinnen des TuS Dotzlar haben ihr Kreisliga-Auswärtsspiel am Sonntag frühzeitig abgesagt. Die SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim erhält somit kampflos drei Punkte und 2:0 Tore zugesprochen. „Wir haben am Dienstag durchgezählt und hatten nur sieben Zusagen für Sonntag“, begründet TuS-Trainer Thorsten Gans den Verzicht mit dem Mangel an Spielerinnen: „Zwei sind verletzt, zwei nutzen das lange Wochenende für eine Reise, zwei sind bei den Sportfreunden Edertal im Vorstand und sind beim Festkommers eingespannt.“ Der Nachbarverein feiert am Sonntag sein 100-jähriges Bestehen.

