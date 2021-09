TuS Dotzlar siegt gegen den SV Oberes Banfetal mit 4:0

Dotzlar/Lütringhausen. In der Fußball-Kreisliga der Frauen jubelt der TuS auch über einen parierten Elfmeter. Der SV Feudingen fängt sich eine herbe Klatsche.

In der Frauenfußball-Kreisliga hatte der bisherige Tabellenführer FC Ebenau am Wochenende spielfrei – so nutzten die Sportfreunde Siegen mit einem 5:1 gegen den SuS Niederschelden die Chance, nach Punkten gleichzuziehen und und setzten sich mit dem besseren Torverhältnis an die Spitze. Schlusslicht bleibt der SV Feudingen, der mit einem 0:37 bei der SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim einen weiteren herben Tiefschlag erlebte – schon in der zehnten Minute lagen die Blau-Weißen im Kreis Olpe mit 0:6 hinten.

Im Wittgenstein-Duell gewann der TuS Dotzlar mit 4:0 gegen den SV Oberes Banfetal. Tanja Weller (5.), Isabell Kroh (15., 27.) und Celine Wirth (21.) erzielten dabei die Tore. „Die erste Halbzeit lief echt gut, das Kurzpassspiel hat so geklappt, wie wir es im Training geübt haben“, freute sich Dotzlars Trainer Thorsten Gans.

Saßmannshausen pariert Elfmeter

Die Blau-Weißen untermauerten erneut ihre Heimstärke und überzeugten vor allem in der Defensivarbeit, ließen fast keine Torchancen zu. Seine beste hatte der SV Oberes Banfetal durch einen Handelfmeter, den aber Dotzlars Torhüterin Ivonne Saßmannshausen hielt.

