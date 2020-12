Manchmal passiert mehr als geplant: Eigentlich sollte es nur um die individuelle Trainingsgestaltung während der verschärften Kontaktbeschränkungen gehen. Doch als sich der Fußball-Abteilungsvorstand des TuS Dotzlar, Trainer Florian Schabert und Vertreter der Mannschaft per Telefonkonferenz austauschten, herrschte danach auch Planungssicherheit für die kommende Saison. Weil alle Parteien mit der bisherigen Verlauf in der Kreisliga C einverstanden waren, einigten sie sich gleich darauf, die Zusammenarbeit auch 2021/22 fortzusetzen. Warum auch noch einen neuen Termin ansetzen, wenn doch schon Einigkeit besteht?

Eine Überraschung ist die Sache nicht: Nachdem Dotzlar in der abgebrochenen Saison 2019/20 nur zwölf Punkte in 18 Spielen holte, sind es nun elf Zähler nach sechs Partien und Platz 2 nach dem ersten Saisonviertel. Dieses Zwischenresultat ist zwar auch durch eine insgesamt etwas leichtere Gruppe und ein gegenüber der Konkurrenz mehr absolviertes Spiel begünstigt, dazu stehen schwierige Gegner wie Spitzenreiter TuS Johannland oder Red Sox Allenbach in der Hinrunde noch aus. Aber es ging unzweifelhaft sehr gut los für den neuen Trainer Florian Schabert.

Der Schmallenberger hatte vor der Saison nicht allzu genau definierten „attraktiven Dorffußball“ zum Ziel erkoren. „Ich glaube, dass unser Torverhältnis schon den Spaß am Fußballgucken fördert“, schmunzelt Schabert. „Andererseits sind als Trainer Ergebnisse wie 5:3 oder 3:3 doch nicht so schön.“

Gegentore klar reduziert

Mit der geplanten Reduzierung der Gegentore hat es, mit einer weitgehend unverändert besetzten Mannschaft, aber gut geklappt – von 3,8 Gegentoren pro Spiel 2019/20 auf bislang 2,2 sogar recht deutlich. Zunächst war eine defensive Ordnung mit Fünferkette das Mittel der Wahl, was mäßig funktionierte. Ab Oktober verordnete Schabert seinem Team offensives Verteidigen, also das frühe Stören des Gegners. „So wollten hinten erst gar nicht groß in die Bredouille kommen“, erklärt Schabert.

Bei eigenem Ballbesitz hält er auch lange Bälle für akzeptabel. „Alles mit Kombinationen von hinten heraus aufzubauen, dafür reicht es bei uns noch nicht. Das haben wir beim Spiel in Wingeshausen gesehen“, denkt er an den 2:1-Sieg im letzten Spiel vor der zweiten Corona-Pause zurück. „Es wurde schwierig ab dem Moment, ab dem wir die Sache verwalten wollten.“

Sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen ist auch in diesen fußballfreien Tagen der Ansatz, der in der eingangs erwähnten Telefonkonferenz erörtert wurde. Wenn es nach drei oder vier Monaten Pause wieder an den Ball gehen sollte, starte man zwar nicht ganz bei Null, aber auch nicht mehr als bei Eins.

Positive Grundeinstellung

Beim Solo-Training ohne Ball teilt sich das Team derzeit in drei Leistungsgruppen auf. Je nach Stand der Athletik stehen Kraftausdauer mit vielen Freeletics-Übungen, Schnellkraft oder einfaches Konditionstraining mit vielen Läufen im Fokus. Das Geleistete wird mit Tracking-Apps aufgezeichnet und den Mitspielern im gemeinsamen Messenger-Kanal mitgeteilt – dies hilft dabei, einen totalen Einbruch der Motivation zu verhindern.

„Gerade in der Spitzengruppe ist es ohnehin so, dass sie sich überbieten wollen. Da muss ich gar nicht mehr motivierend eingreifen“, ist Schabert froh, dass Kontrolle kein großes Thema ist. Zumal die Richtung schon vorher stimmte. „Während der Hinrunde war ein konditioneller Fortschritt zu sehen, vor allem aber haben wir mit jedem Sieg Selbstvertrauen gewonnen“, stellt Florian Schabert fest: „Die positive Grundeinstellung, die wir vor allem in Spielen mit Ausfällen mehrerer wichtiger Spieler gezeigt haben, ist unser größter Erfolg.“

Interne Zielkorridore

Vor der Saison hat die Dotzlarer Mannschaft in einer basisdemokratischen Abstimmung verschiedene Ziele und Belohnungen bzw. Strafen vereinbart. Schabert: „Ab einem gewissen, niedrigen Punkteschnitt hätte sich die Mannschaft eine weitere Trainingseinheit pro Woche aufgebürdet. Die hat sie vermieden, die vereinbarte Belohnung hat sie aber auch nicht erreicht.“