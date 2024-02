TuS Erndtebrück: Alle Neuigkeiten vor dem Liga-Restart

Erndtebrück Seit Anfang Dezember hat der TuS kein Liga-Spiel mehr absolviert - aber kürzlich die Tabellenführung verloren. Samstag wartet Horsthausen

Zweieinhalb Monate nach dem letzten Auftritt geht die Winterpause für den Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück zu Ende: In der um einen Tag vorverlegten Begegnung des 17. Spieltags empfängt der Oberliga-Absteiger vom „Pulverwald“ am Samstag (15 Uhr) die SpVgg Horsthausen.

Die Situation

In der Vorwoche musste der TuS Erndtebrück erstmals seit seinem 4:0-Sieg am 10. Spieltag (15. Oktober) gegen den FC Iserlohn (5.) den Platz des Liga-Primus räumen. Die Erndtebrücker hatten zwar trotz zweier Niederlagen vor der Winterpause (1:4 beim Holzwickeder SC (1.) im letzten Hinrunden-Spiel und 1:2 bei Westfalia Soest (3.) im ersten Rückrunden-Spiel) an der Tabellenspitze überwintert. Holzwickede verdrängte das Team von Trainer Michael Müller durch ein 2:0 im Nachholspiel am vergangenen Samstag gegen den Lüner SV (7.) auf den zweiten Platz. Erndtebrück durfte sich beim FC Lennestadt bedanken, dass nicht auch Concordia Wiemelhausen (4.) vorbeizog. Der bisherige Tabellenletzte aus dem Sauerland überraschte in Bochum mit einem 2:1-Sieg.

Die Vorbereitung

Am Ende der knapp sechswöchigen Winterpausen-Vorbereitung schaute Erndtebrücks Coach Müller dann doch wieder einigermaßen zufrieden drein. Nach dem letzten Testspiel, dem 1:0-Sieg am vergangenen Sonntag beim FC TuBa Pohlheim, stellte der Coach fest: „Das haben wir schon gut gemacht.“ Der TuS musste bei dem hessischen Verbandsligisten auf Leandro Fünfsinn verzichten; William Wolzenburg und Marcel Becker kamen erst später von der Bank ins Spiel. Mit Blick auf die kommenden Liga-Aufgaben sagte Müller: „Wir haben einige Möglichkeiten.“ Wegen des Wintereinbruchs im Januar konnte Erndtebrück lange nicht auf dem Platz trainieren, musste viel improvisieren. Sein Team müsse noch einiges nachholen, erklärte Müller zwischenzeitig, im Vergleich zum idealen Verlauf der Vorbereitung im Sommer. Die Wittgensteiner verloren nur ein Testspiel, beim Hessenligisten SC Waldgirmes mit 3:5.

Die Neuzugänge

Einen Neuzugang hat der TuS Erndtebrück eine Woche vor dem Spiel gegen Horsthausen dann doch noch präsentiert: Marcel Becker. Inzwischen 28 Jahre alt, war er zur Winterpausen-Vorbereitung an den „Pulverwald“ zurückgekehrt, um sich, wie es zunächst hieß, nach seiner bei den SF Siegen (2018 bis 2023 als Spieler, seither als Co-Trainer) fitzuhalten. TuS-Coach Müller hatte Becker 2015 aus der A-Jugend von RW Hünsborn in die zweite Mannschaft der Erndtebrücker geholt. „Er bringt viel Erfahrung mit“, betonte er, „hat einen starken linken Fuß und gute Standards.“ Becker kann den linken Außenverteidiger geben, aber ebenso als „Sechser“ oder „Achter“ im Mittelfeld spielen. Eine Art zweiter Neuzugang ist derweil Carsten Afflerbach. Nach seinem vorzeitigen „Aus“ als Spielertrainer beim Bezirksliga-Absteiger SF Birkelbach hospitiert er im Trainer-Team neben Coach Müller und Co-Trainer Julian Kaiser. Auch Afflerbach hat eine Vergangenheit am „Pulverwald“, kam einst aus Hünsborn in die damals von Müller betreute Zweitvertretung.

Die Verletzten

Neben dem Langzeit-Verletzten Ernes Hidic (Kreuzband-Verletzung) warten derzeit nur noch Are Wolzenburg (Mittelfeld) und Julian Wienold (Linksverteidiger) auf ihre Rückkehr. „Wir wollen mit Beiden vorsichtig sein“, betonte Müller. Wolzenburg hatte nach seinem Mittelfußbruch vor der Sommer-Vorbereitung womöglich zu früh wieder begonnen und sich im Oktober erneut an der Stelle einen Bruch zugezogen. Bei Wienold war zunächst nicht erkannt worden, dass er im Oktober bei einem Bänderriss auch auch eine Knochen-Absprengung erlitten hatte. Beide Spieler trainierten inzwischen wieder mit dem Ball, erklärte Müller, „aber noch nicht mit der Mannschaft, wo es auch mal zur Sache geht“. Unterdessen muss Torwart Jonas Brammen nach seiner Gesichts- und Zahnverletzung aus dem Testspiel in Waldgirmes zumindest noch bis nächste Woche pausieren.

Der Erndtebrücker Elmin Heric (links), hier beim 8:0 gegen den FC Lennestadt, geht mit elf Treffern als Spitzenreiter der Torjägerliste in den Rest der Westfalenliga-Saison. Foto: Carsten Loos

Der Ausblick

Auch wenn der TuS Erndtebrück die Tabellenführung fürs Erste los ist, ist Michael Müller vor dem vorgezogenen Spiel gegen Horsthausen guter Dinge: „Mit einem Sieg gegen Horsthausen sind wir schon wieder Spitzenreiter.“ Zumindest für eine Nacht. Zu Beginn der Winterpause hatte er das Ziel für den Rest der Saison so umschrieben: „Wir wollen mehr Punkte holen als in der Hinrunde, und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.“ Wichtig sei, dass seine Mannschaft, „die mit den vielen neuen Spielern im Sommer eng zusammengewachsen ist“, ihre sportliche Entwicklung weiter fortsetze.

Der Gegner

Lediglich als Tabellenzwölfter reist Horsthausen zum „Pulverwald“ an. TuS-Coach Müller hält dennoch an seiner Einschätzung aus dem Sommer fest: „Das ist kein normaler Aufsteiger.“ Ähnlich wie Soest, sagt er, allerdings mit vielen Spielern jenseits der 30 Jahre mit Erfahrung aus Regional- und Oberliga-Zeiten, wie Güngör Kaya (33), Tugrul Aydin (36) oder Torwart Marvin Rathmann (36). Im Hinspiel setzten sich die Wittgensteiner nach zweimaligem Rückstand in Herne noch mit 3:2 durch. „Ein großer Kraftakt“, erinnert sich Müller, „gegen einen unbequemen Gegner“. Das Siegtor erzielte damals Elmin Heric, der inzwischen mit elf Treffern die Torjägerliste der Westfalenliga anführt.

