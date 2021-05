TuS Erndtebrück begrüßt Fußballschule des VfL Bochum

Die Fußballschule des VfL Bochum bringt in diesem Sommer auch in Erndtebrück die Kinder auf den Fußballplatz. (Archivfoto)

Erndtebrück. Die Talentschule von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum ist zum zweiten Mal an der Eder zu Gast. Bei einer Absage wegen Corona gibt es Geld zurück.

Was der VfL Bochum mit seiner 1. Mannschaft jetzt wieder ist, war er mit seinen Nachwuchsmannschaften auch in den vergangenen Jahren immer – erstklassig. Deshalb ist der TuS Erndtebrück stolz, die Fußballschule des VfL Bochum vom 25. bis 27. Juni erneut am Pulverwald zu begrüßen. Der zweite Besuch der VfL-Talentschmiede an der Eder ist jetzt in trockenen Tüchern.

Vorgesehen sind vier zweistündige Trainingseinheiten, spezielles Torwarttraining, Technikparcours und eine Gesprächsrunde. In der Teilnahmegebühr (105 Euro) sind unter anderem auch die Bekleidung (Trikot, Hose, Stutzen) und die Verpflegung enthalten.

Im Hinblick auf die Pandemie versprechen die Vereine: „Sollte die Veranstaltung aufgrund von behördlichen Auflagen abgesagt werden müssen, wird der Teilnahmebetrag in voller Höhe erstattet.“

