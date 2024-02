TuS Erndtebrück bei Rückrunden-Start „zu träge, zu langsam“

Erndtebrück Das hatten sich am Erndtebrücker Pulverwald alle anders vorgestellt: Überraschend verliert der TuS das erste Westfalenliga-Heimspiel 2024.

Wenn doch wenigstens eine für Mitte Februar angemessene winterliche Witterung geherrscht hätte. Dann hätte Schneefall leise rieselnd den „Pulverwald“ zumindest in eine behagliche Atmosphäre getaucht. Es war aber „für die Jahreszeit zu warm“, wie es gerne im Wetterbericht heißt. Und so standen die Fußballer des Westfalenligisten TuS Erndtebrück nach ihrer 1:2 (1:2)-Niederlage gegen die SpVgg Horsthausen (10.) buchstäblich im Regen.

Mit einer solch kalten Dusche zum Ende der Winterpause hatten die Wittgensteiner wohl kaum gerechnet. In der Vorwoche vom Holzwickeder SC durch dessen 2:0 gegen den Lüner SV erstmals seit Mitte Oktober von der Tabellenspitze gedrängt, kassierte der neue Klassements-Zweite von der Eder gegen den Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet nun schon die dritte Niederlage in Folge nach dem 1:4 in Holzwickede und dem 1:2 bei Westfalia Soest (3.).

Furiose Auftakt-Viertelstunde

Was die Mannschaft von Trainer Michael Müller eigentlich im Sinn hatte, zeigte sie in einer furiosen Auftakt-Viertelstunde der Partie: Zuerst köpfte Elvin Tricic den Ball ins Tor, doch Schiedsrichter Thorsten Kleinböhmer (SG Vorhalle) pfiff Abseits. Kurz darauf klatschte ein Schuss von Leandro Fünfsinn vom Pfosten an die Latte und sprang wieder zurück ins Feld. Dann kickte Elmin Heric den Ball mit der Hacke zu Tricic, der das Spielgerät bei seinem zweiten Versuch nun regelgerecht in das Netz der Gäste beförderte – 1:0 (6.). Die Erndtebrücker schienen nicht mehr zu bremsen zu sein.

Doch plötzlich verlor das TuS-Team seinen roten Faden. „Das war wahrscheinlich eine Kopfsache“, mutmaßte Coach Müller nach dem Abpfiff, „vielleicht war der Anfang zu einfach für meine Spieler.“ Die bittere Folge: Als die 175 Zuschauer in der Pulverwald-Kampfbahn mit nichts anderem als dem zweiten Treffer der Erndtebrücker rechneten, zeigten sich die Wittgensteiner zu nachlässig vor dem eigenen Tor, machten es nach einer Ecke Tim Kilian viel zu leicht bei dessen Kopfball zum 1:1 (15.).

In der 26. Minute schien die TuS-Equipe wieder in die Spur gefunden zu haben. Doch auch dem Treffer von Admir Terzic verweigerte der Unparteiische die Anerkennung. Der Kapitän der Gastgeber stand nach einer Ecke von Ahmad Ibrahim im Abseits. Und dann kam es in der 36. Minute ganz bitter für Erndtebrück: Bei einem Rückpass vertändelte Keeper Niklas Pirsljin, diesmal für den im Gesicht verletzten Stammkeeper Jonas Brammen zwischen den Pfosten, den Ball gegen den heran stürmenden Diyar Dilek, der sich mit dem letztlich entscheidenden 2:1 für die Horsthausener bedankte. Die Anhänger des Herner Clubs, angereist mit einem zweiten Bus, feierten auf dem Balkon des VIP-Raums im Überschwang: „Horsthausen wird gewinnen …, bis wir Deutscher Meister sind.“

„Riesige Enttäuschung“ bei TuS-Trainer Müller

TuS-Trainer Müller musste erst einmal tief durchschnaufen, als er später zur Pressekonferenz kam. „Die Enttäuschung ist riesig“, sagte er, „wir hatten uns nach der Winterpause viel mehr vorgenommen.“ Sein Team hätte 2:0, sogar 3:0 in Führung gehen müssen. Zumal Horsthausen in der ersten Halbzeit nur einmal auf das Erndtebrücker Tor geschossen habe. Plötzlich aber hätten seine Spieler „viel zu träge, viel zu langsam“ gespielt. Und Horsthausen präsentierte sich alsbald so, wie Müller im Vorfeld gewarnt hatte: als unbequemer Gegner mit viel Routine. Müller räumte ein: „Wir haben uns dann bis zur Pause richtig schwer getan.“

Nach dem Seitenwechsel rannten die Wittgensteiner nur noch auf das Horsthausener Tor an. Trainer Müller brachte zunächst in der 55. Minute für Tricic ins Team, dann auch den kurzfristig verpflichteten Erndtebrück-Rückkehrer Marcel Becker (65.). „Es war schön, wieder für den TuS auf dem Platz zu stehen“, sagte Becker nahezu sechs Jahre nach seinem letzten Spiel unter Übungsleiter Müller, „aber das Ergebnis hat die Stimmung gedrückt.“

Horsthausens Trainer Marc Gerresheim sprach von einer „Abwehrschlacht“ seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Eine am Ende erfolgreichen. Denn selbst beste Chancen in der Schlussphase konnten die Erndtebrücker Fünfsinn von der Torraumgrenze aus, Shion Ueno nach einem weiten Diagonalpass auf die rechte Seite, Ahmad Ibrahim per Kopf oder Benedikt Brusch bei einem Schuss übers Tor nicht nutzen. Während die Gäste feierten, stellte Übungsleiter Müller frustiert fest: „Wir haben heute viele Entscheidungen falsch getroffen.“

TuS Erndtebrück - SpVgg Horsthausen 1:2 (1:2) TuS Erndtebrück: Pirsljin – Ueno, Hombach (65. Becker), Terzic, Dodic – Klaas, Brusch, Ibrahim – Fünfsinn, Heric, Tricic (55. W. Wolzenburg). Tore: 1:0 Elvin Tricic (6.), 1:1 Tim Kilian (15.), 1:2 Diyar Dilek (36.). Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer (SG Vorhalle). Zuschauer: 175. Nächstes Spiel: DSC Wanne-Eickel (A) am Sonntag (15.30 Uhr).

Enttäuscht: Kapitän Admir Terzic (Mitte) dreht ab, nachdem sein Treffer zum vermeintlichen 2:1 wegen Abseits nicht anerkannt worden ist. TuS Erndtebrück Foto: Carsten Loos

