TuS Erndtebrück: Beide Torhüter verlängern Vertrag

Beim Westfalenligisten schreitet die Personalplanung voran. Auf der Torhüterposition sind bereits Fakten geschaffen worden.

Fußball-Westfalenligist TuS Erndtebrück hat frühzeitig für Klarheit auf der Torhüterposition gesorgt. Jonas Brammen und Niklas Pirsljin haben ihre Verträge um ein Jahr verlängert, werden auch in der kommenden Saison für die Wittgensteiner auflaufen.

Brammen spielt seit 2020 am Pulverwald und ist seitdem ein absoluter Leistungsträger. Pirsljin kam vor der laufenden Saison von den Sportfreunden Siegen zum TuS. In dieser Saison bringt es Brammen auf zwölf Einsätze, viermal stand Pirsljin in der Liga zwischen den Pfosten. „Da hat er seine Sache richtig gut gemacht”, lobt Erndtebrücks Sportlicher Leiter Holger Lerch, „wir wissen, was wir an Jonas und Niklas haben und sind froh, auch in der kommenden Saison auf sie setzen zu können.”

Neben Brammen und Pirsljin haben auch schon Stürmer Elmin Heric, die Innenverteidiger Admir Terzic und Marc Uvira sowie die zentralen Mittelfeldspieler Are Wolzenburg und Benedikt Brusch Verträge für die kommende Spielzeit. „Darüber hinaus befinden wir uns derzeit in vielen guten Gesprächen mit internen und externen Spielern”, zeigt sich Lerch in Sachen Kaderplanung zuversichtlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein