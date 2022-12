TuS Erndtebrück bindet Leistungsträger: Jonas Brammen bleibt

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück plant mit Kapitän Jonas Brammen für ein weiteres Oberliga-Jahr. Der Sportliche Leiter ist voll des Lobes über den Torwart.

Diese Personalie ist ein echtes Weihnachtsgeschenk für die Fans des Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück. Jonas Brammen hat seinen Vertrag bis Sommer 2024 verlängert. „Der 25-jährige Schlussmann geht ab Sommer in seine vierte Oberligasaison mit der Pulverwaldelf“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins, der demnach das Erreichen des Saisonziels, den Klassenerhalt, fest einkalkuliert. Brammen verpasste in dieser Saison noch keine Spielminute und ist somit einer der Dauerbrenner der Liga. Vor allem aber zählt der Hagener zu den wenigen Spielern im Kader, die bisher mit konstant guten Leistungen überzeugten.

Führungspersönlichkeit

Der Sportliche Leiter des TuS, Holger Lerch, freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich bin unheimlich froh, dass Jonas seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert hat, denn Jonas ist nicht nur ein exzellenter und ausgezeichneter Torhüter, sondern auch eine absolute Führungsperson in unseren Mannschaft, die als Kapitän voran geht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein