TuS Erndtebrück: Brammen-Verletzung bei Testspiel-Pleite

Zweites Testspiel, erste Niederlage für den Fußball-Westfalenligisten TuS Erndtebrück. Mehr als die 3:5 (1:1)-Niederlage beim Hessenligisten SC Waldgirmes schmerzte den Tabellenführer vom „Pulverwald“ am Samstag indes die Verletzung von Jonas Brammen. Der Torwart musste in einem Gießener Krankenhaus versorgt werden.

In der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff, sagte Erndtebrücks Co-Trainer Julian Kaiser, sei der TuS-Keeper bei einem Freistoß aus dem Halbfeld mit einem Gegenspieler zusammengekracht. Die Folgen: Die Lippe von Jonas Brammen platzte auf, musste im Hospital genäht werden. Außerdem war beim Keeper ein Zahn abgebrochen, der wieder gerichtet werden konnte. „Er ist hoffentlich glimpflich davongekommen“, meldete Julian Kaiser später, „und konnte noch am Samstag nach Hause fahren.“ Auch der Spieler von Waldgirmes musste mit einer Verletzung am Hinterkopf ins Krankenhaus. Für Jonas Brammen rückte, wie schon beim Test zuvor bei RW Hünsborn (3:0), Niklas Pirsljin zwischen die Pfosten.

Sportlich bewertete Julian Kaiser, der erneut Übungsleiter Michael Müller vertrat, den Auftritt in Lahnau, in der Nähe von Wetzlar und Gießen, als „fußballerisch großen Schritt nach vorne“ gegenüber dem Spiel in Hünsborn: „Das haben wir deutlich besser hinbekommen.“ Schließlich habe man bei einem Oberligisten gespielt.

Der Co-Trainer betonte jedoch: „Fünf Gegentore sind aber eindeutig zu viel.“ Drei Tore, allesamt nach Standards, ließen die Begegnung in der zweiten Halbzeit zu Gunsten der Gastgeber kippen. Leandro Fünfsinn hatte die Wittgensteiner bereits in der vierten Minute in Führung gebracht. Elmin Heric hätte kurz darauf auf 2:0 erhöhen können, der Keeper der Gastgeber war aber noch am Ball. In der 12. Minute konnte so Felix Erben ausgleichen. Elmin Heric und Robin Klaas verpassten in der Folge einige Chancen. „Zur Pause wäre ein 3:1 für uns okay gewesen“, ärgerte sich Julian Kaiser.

In der 63. Minute brachte Clemens Tartan das TuS-Team nach einer Ecke des eingewechselten Marcel Becker, der erneut als Gastspieler dabei war, noch mit 2:1 in Führung. „Dann haben wir in drei Situationen komplett geschlafen“, bemängelte der Co-Trainer. Das dürfe „uns so nicht passieren“, wie beim Freistoß vor dem 2:2 durch Claudius Fürstenau (65.), bei einer Ecke zum 3:2 durch erneut Claudius Fürstenau (70.) und bei einem weiteren Freistoß von Marco Koch (89.) aus 18 Metern Entfernung zum 5:3-Endstand. Zwischenzeitig hatte Jann Bargel (79.) die Hessen auf 4:2 nach vorne gebracht und Shion Ueno (87.) einen Abstauber zum 3:4-Anschluss für Erndtebrück genutzt.

Nach der Pause konnte Julian Kaiser, neben dem außerplanmäßigen Wechsel im Tor, zunächst lediglich Tobias Hombach und Marcel Becker aufs Feld schicken. Später wechselte er die restlichen drei Spieler auf der Bank ein. Die Erndtebrücker Personaldecke bei der Ausfahrt nach Hessen war reichlich dünn: Neben dem in Hünsborn verletzten Luca Pasquale Quartaro fehlten Ahmad Ibrahim (Schlag auf den Fuß), William Wolzenburg (privat verhindert), Jordy Dombo (Zerrung beim Aufwärmen in Hünsborn) und erneut Kapitän Admir Terzic (Fußverletzung im Training).

Julian Kaiser zog nach dem Schlusspfiff dennoch ein zufriedenes Fazit. „Nach einer extrem guten Anfangsphase von uns“, erklärte der Co-Trainer, „haben wir das Spiel bis zur 65. Minute dominiert.“ Überdies habe seine Mannschaft, den fünf Gegentoren zum Trotz, „eigentlich nicht viel zugelassen“.

Das nächste Testspiel bestreitet Erndtebrück am Mittwoch (19 Uhr) gegen den Rheinlandligisten VfB Wissen. Die Begegnung gegen den ehemaligen Klub von TuS-Angreifer Elvin Tricic wird „auf halbem Weg“ für beide Mannschaften, auf dem Sportplatz Ludwigseck, des Bezirksligisten FC Freier Grund in Neunkirchen-Salchendorf, ausgetragen. Dann kehrt auch Trainer Michael Müller, zuletzt beruflich eingespannt, wieder an die Seitenlinie zurück.

