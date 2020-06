TuS Erndtebrück: Eren Bilgicli wechselt zum SSV Langenaubach

Eren Bilgicli (rechts) trifft im Testspiel beim FC Lennestadt für den TuS Erndtebrück. Nun geht der dribbelstarke Angreifer in Hessen auf Torejagd.

Siegen/Erndtebrück/Langenaubach. Eren Bilgicli läuft ab der kommenden Saison beim SSV Langenaubach auf. Der Club aus Hessen formuliert hohe Erwartungen an den 21-Jährigen.

Der Siegener Fußballer Eren Bilgicli schließt sich zur kommenden Saison dem hessischen Verein SSV Langenaubach an. Das südlich von Haiger beheimatete Team beendete die abgebrochene Saison auf dem 13. Platz (von 17) der hessischen Verbandsliga Mitte.

Ausbildung bei den Sportfreunden Siegen

Eren Bilgicli (21) war zuletzt bei den Oberligisten RSV Meinerzhagen und TuS Erndtebrück aktiv, kam aber jeweils nicht über eine Reservistenrolle hinaus – wobei ihn aber auch Verletzungen zurückwarfen. „Eren soll unseren Angriff verstärken. In der Jugend spielte er für die Sportfreunde Siegen. Bei unserem SSV soll er nun noch mehr Qualität und Variabilität in die Offensive bringen. Unser SSV freut sich, einen weiteren jungen und talentierten Spieler in seinen Reihen begrüßen zu dürfen und wir hoffen auf eine tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit“, schreibt der SSV Langenaubach auf seiner Facebookseite.

Beim TuS Erndtebrück bestritt Bilgicli in der abgelaufenen Saison neun Partien ohne Tor, wobei er dreimal in der Startelf stand und einmal durchspielte.