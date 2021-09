TuS Erndtebrück erlebt beim 3:0 eine kleine Sternstunde

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück fügt dem Titel-Favoriten FC Gütersloh die erste Niederlage seit März 2020 zu und begeistert mit leidenschaftlichem Fußball.

Es lief die 79. Minute, und Robin Entrup war gerade ausgewechselt worden. „Man, bin ich kaputt“, stöhnte der diesmal im rechten Mittelfeld eingesetzte Sauerländer. Kaputt, das war wohl auch die zutreffende Zusammenfassung für den 3:0 (2:0)-Sieg des TuS Erndtebrück am 5. Spieltag der Fußball-Oberliga Westfalen gegen den FC Gütersloh (14.). Die Wittgensteiner hatten alles gegeben, gespielt, gekämpft – und den vermeintlichen Favoriten aus Ostwestfalen in die Knie gezwungen. Erndtebrück verbesserte sich mit dem ersten Saisonsieg auf den 12. Tabellenplatz. Für die Ostwestfalen war es die erste Niederlage seit der Saison 2019/20.

Die Partie begann jedoch mit einem Schreckmoment für die Gastgeber. Ein Freistoß von Ilias Illig klatschte ans Außennetz, sah aber nach einem frühen Treffer aus. Gütersloh hatte die erste Chance, doch Erndtebrück die größeren Spielanteile. „Die haben nicht damit gerechnet, dass wir sie so früh anlaufen“, sagte Erndtebrücks Co-Trainer Lars Birlenbach.

Entrup gedankenschnell

Birlenbach und Chefcoach Stefan Trevisi hatten ihre Mannschaft diesmal im 4-2-3-1-System aufs Feld geschickt, und das schien Gütersloh nicht zu liegen. Tim Schrage traf den Pfosten (15.). Und in der 33. Minute stand ausgerechnet Entrup, der zuvor wegen seines harten Einsatzes kurz vor einer Gelben Karte stand, goldrichtig. Er spritzte in ein verunglücktes Abspiel von Gäste-Schlussmann Jamo Peters und spitzelte den Ball zur überraschenden Führung über die Torlinie.

Und der unerwartete Verlauf der Partie ging weiter. Zwei Minuten vor der Pause bediente Kapitän Admir Terzic an seinem 29. Geburtstag auf der linken Seite Lars Schardt. Ein Pass wie ein Geschenk für den Angreifer, der erst vor Wochenfrist sein Comeback nach Corona- und Verletzungspause mit einem Treffer gefeiert hatte. Schardt ließ sich auch von drei Gütersloher Spielern nicht stoppen – und erhöhte auf 2:0.

Gäste-Trainer Julian Hesse war nach der Partie hörbar bedient: „Das war erstmals seit langem ein richtig schlechtes Spiel von uns. Der Gegner hat den Sieg mehr gewollt als wir.“

Erndtebrücks Co-Trainer Birlenbach freute sich dagegen, dass das, was trainiert worden sei, funktioniert habe: „Am Ende ging es darum, mit allem was geht, unser eigenes Tor zu verteidigen.“ Bis zum Kaputtsein eben.

Premierentor für Ndombaxi

Auch nach dem Seitenwechsel ging nicht viel mehr bei Gütersloh. Die wenigen Angriffe, die vors Tor kamen, waren sichere Beute von Fuad Dodic, Geburtstagkind Terzic oder Torwart Jonas Brammen. Der Schlussmann vereitelte auch bei einem Kopfball von Lars Beuckmann die einzige echte Gäste-Chance im zweiten Abschnitt, als er den Ball aus seiner rechten unteren Torecke fischte. Brammen, einst selbst in Gütersloh im Tor, übte sich hernach in Bescheidenheit: „Das Spiel war ganz in Ordnung von mir.“

Der Weg zu Erndtebrücks erstem Saisonsieg war frei. Den Erfolg stellte Jordi Ndombaxi endgültig sicher, als er in der 90. Minute frei auf Torwart Peters zulief, ihn umspielte und aus spitzem Winkel um 3:0 traf.

Namen und Zahlen aus der Pulverwaldkampfbahn

Aufstellung TuS Erndtebrück: Brammen – Fukushi, Nwobaxi, Terzic, Tomita – Wolzenburg, Brusch (46. Dodic) – Entrup (79. Ngalia), Schrage (90.), Inada – Schardt (79. Ndombaxi).

Tore: 1:0 Entrup (33.), 2:0 Schardt (43.), 3:0 Ndombaxi (90.).

Zuschauer: 160.

Nächstes Spiel: TuS Haltern (A).

