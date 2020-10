Gipfeltreffen“ auf dem „Stöppel“ in der zweiten Runde des Kreispokals: hier der Landesligist VfL Bad Berleburg als Gastgeber, dort der Oberligist TuS Erndtebrück. Mehr geht im Wittgensteiner Fußball nicht.

„Solch ein Pokalspiel ist immer etwas Besonderes“, sagt denn auch VfL-Trainer Martin Uvira vor der Partie am Mittwoch (19 Uhr), „meine junge Mannschaft soll die 90 Minuten genießen.“ Zumal sich die Kurstädter zuletzt ganz anders als in der verkorksten Vorsaison präsentierten: Sie sind seit vier Spielen ohne Niederlage, holten drei Siege und Sonntag ein 2:2 in Hünsborn.

„Es war nicht alles gut bei uns“, betont Uvira jedoch. In Hünsborn habe seine Mannschaft „20 Minuten komplett verschlafen“, erklärt er, der einst selbst am „Pulverwald“ gespielt hat: „Wenn du so gegen Erndtebrück spielst, steht es nach 20 Minuten 0:4.“

Überdies lässt sich Uvira nicht von der Erfolgsserie seiner Mannschaft blenden: „Erndtebrück ist immer noch der Oberligist, spielt zwei Klassen höher als wir.“ Ein Problem für den VfL sind die kaum vorhandenen Rotationsmöglichkeiten, mittelfristig drohen deshalb wegen des äußerst eng besetzten Kaders Probleme – und beim Spiel gegen den TuS wird auch kein Spieler eine Pause bekommen. Mert Erdem (Beruf) wird nicht dabei sein; Steffen Arnold (Leiste) ist leicht angeschlagen.

Ganz andere Sorgen hat derweil Stefan Trevisi. Der Erndtebrücker Trainer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 1:4 gegen die TSG Sprockhövel überhaupt nicht einverstanden. Einige Spieler hätten „gemacht, was sie wollten“, ärgert sich der Übungsleiter und kündigt an: „Zwei, drei Spieler werden wir nicht zum Pokal mitnehmen; die haben das nicht verdient.“ Trevisi war einst als Jugendlicher und später als Spielertrainer am „Stöppel“ aktiv und ist dort immer noch regelmäßig beim Altherren-Training zu Gast. Für eine Derbyniederlage mit dem TuS will er sich dort natürlich nicht aufziehen lassen: „Wir nehmen jedes Spiel ernst, werden keinen schonen.“

Ahmad Ibrahim wieder dabei

Für sein Heim-Spiel („Ich habe nicht weit bis zum Platz“) plant der Berleburger – anders als in Runde eins – nicht mit einer Elf von Reservisten. Taira Tomita nach seiner Gelb-Roten Karte und Ahmad Ibrahim, trotz seiner Rot-Sperre in der Liga, dürfen wieder mitmachen. Fragezeichen stehen hinter den erkälteten Fuad Dodic und Linus Stahl. Erlon Sallauka und Benedikt Brusch stoßen wieder zum Team. Zudem will Trevisi Neuzugang Louis Ngalia, der am Sonntag in der zweiten Mannschaft debütierte, mitnehmen. Das klare Ziel: „Wir wollen in die nächste Runde.“

Vor eineinhalb Jahren standen sich VfL und TuS im Finale gegenüber. In Banfe gewann Erndtebrück mit 7:1. Aus dem damaligen Kader sind nur noch vier Spieler in Reihen des TuS dabei. Bei Bad Berleburg stehen noch sieben Fußballer im aktuellen Team. Das einzige Tor für den VfL erzielte damals übrigens, zum zwischenzeitigen 1:1-Ausgleich, der Seitenwechsler des Sommers – Ahmad Ibrahim.