Erndtebrück. Die Fans des TuS Erndtebrück können sich auf ein Flutlichtspiel freuen. Die Partie gegen Westfalia Rhynern wird im März nachgeholt.

In der Fußball-Oberliga ist das am vergangenen Wochenende wegen des Sturmtiefs „Sabine“ ausgefallene Spiel zwischen den TuS Erndtebrück und Westfalia Rhynern neu angesetzt worden. Das Spiel soll nun am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr im Pulverwaldstadion stattfinden. Darauf haben sich beide Vereine geeinigt.