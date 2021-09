Jahreshauptversammlung TuS Erndtebrück geht mehrere Baustellen gleichzeitig an

Erndtebrück. Die erste Infrastruktur-Erneuerung kommt in den Herbstferien, doch es geht auch um den Vorstand. Ein Haken ist hinter zwei Satzungsänderungen.

Der TuS Erndtebrück hat wieder große Projekte in Sachen Infrastruktur vor der Brust. Über diese wurden rund 90 Mitglieder aus den zwölf Abteilungen, die beim TuS Fachschaften genannt werden, bei der Jahreshauptversammlung am Samstag informiert.

Der TuS wird 2022 den Kunstrasen und des Pulverwaldstadions austauschen und die stellenweise abgesackte Laufbahn reparieren. Aus der NRW-Landeskasse werden 110.000 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022” fließen. Zudem werden, um die Sanierung zu finanzieren, Patenschaften für Sportplatz-Parzellen gegen eine Spende verkauft. Die Internetseite dazu ist seit Samstag online, die Eckfahnen und andere „Filetstücke“ sind bereits vergeben.

Keine Gelder von der Gemeinde

„Auch wir müssen mit knapper werdenden Mitteln leben”, sagte Harald Wittig. Der Vorsitzende des TuS betonte, dass sein Verein einer der wenigen sei, die Sportstätten im Eigentum hätten. Die meisten anderen Sportvereine würden ihre Anlagen von Kommunen zur Verfügung gestellt bekommen und müssten sich dann eigentlich nur noch um den Sportbetrieb kümmern.

Der Seitenhieb ging eindeutig in Richtung der Erndtebrücker Politik, die durch Bürgermeister Henning Gronau und den Vorsitzenden des Sportausschusses, Michael Rothenpieler, vertreten war. Die Stoßrichtung ist klar: der TuS wünscht sich Unterstützung aus dem Gemeindehaushalt. Aktuell schüttet Erndtebrück keine Gelder zum Bau und Erhalt von Sportstätten aus, um ihren Haushalt zu schonen.

Auch ein möglicher Umzug der Grundschule bereitet dem Vorstand Kopfzerbrechen. Bisher mietet die Gemeinde Erndtebrück die Pulverwaldhalle für den Schulsport, was für den TuS ein wichtiger Baustein in der Finanzierung ist.

Turnhalle erhält in den Herbstferien LED-Licht

Geld wird in den kommenden Jahren auch für die immer dringender werdende Erneuerung der Flutlichtanlage benötigt, die den Vorstand schon seit Jahren beschäftigt – die Größe der Anlage macht die Sache jedoch vergleichsweise teuer. 70.000 Euro müssen für die Erneuerung und Umrüstung auf LED-Technik aufgetrieben werden. Wittig: „Das Flutlicht ist abgeschrieben und ich schaue jeden Abend mit Sorge auf den Sportplatz und hoffe, dass das Licht nicht ungewollt ausgeht.” In der Turnhalle wird schon in den Herbstferien auf LED-Licht umgerüstet.

Eine andere Baustelle ist die Personalsituation im Vorstand. Aktuell ist die Fachschaft Turnen ohne Führung. Die Auswirkungen zeigten sich auch an den leicht sinkenden Mitgliederzahlen, machte Harald Wittig deutlich.

1274 Menschen gehören dem TuS an, unter ihnen wollen aber nur wenige Verantwortung im Vorstand übernehmen. Der Posten des 2. Vermögensverwalters bleibt weiter unbesetzt. Vermögensverwalterin Jennifer Hein machte deutlich: „Allein ist die Arbeit auf Dauer nicht zu leisten. Ich brauche Unterstützung, jemanden, der gern mit Zahlen umgeht.” Trotz der Aufforderung fand sich am Samstag niemand. Auch der Posten für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing bleibt vakant.

Überflüssiges Gremium gestrichen

Mit einer Satzungsänderung haben die Mitglieder den Jugendausschuss abgeschafft. Das Gremium ist seit sechs Jahren unbesetzt. „Offensichtlich fühlen sich die Jugendlichen über die Abteilungen gut vertreten, sonst würden die Jugendlichen sich ja an uns wenden”, so Harald Wittig. Auch die Mindestdauer der Mitgliedschaft wurde geändert, nämlich verkürzt. Damit trägt der Verein den Sommerwechseln im Fußball Rechnung, die mit dem TuS-Geschäftsjahr nicht zu vereinbaren waren. Hier entfallen künftig mögliche Reibereien.

Bei den Wahlen wurden Harald Wittig (Vorsitzender), Jennifer Heim (Vermögensverwalterin) und Dirk Leipelt (Vereinssportwart) in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzu gekommen ist Stefan Langer als Beisitzer.

Umfangreiche Ehrungen

Bei den Ehrungen stachen fünf heraus. Die zweithöchste Auszeichnung des Vereins, die erst zehn Mal verliehene goldene TuS-Ehrennadel, ging an Heinz Kiehl – für viele Jahre Einsatz als FIS-Kampfrichter im Skispringen. Für seine langjährige Arbeit als Ski-Abteilungsleiter erhielt Otto Schlabach einen Gutschein.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Helmut Bätzel geehrt. Die Urkunde für 60-jährige Vereinstreue erhielten Helena Pickhan und Ernst-Wilhelm-Küste. 50 Jahre Mitgliedschaft feiern Stefanie Barth, Dirk Beitzel, Margarete Belz, Holger Birkelbach, Simone Edelmann, Dirk Grytz, Volker Jussen, Hans-Otto Rath, Gerhard Völkel, Dirk Wetter und Fritz Wied Jr. Seit 40 Jahren im Verein sind Meik Belz, Ernst-Adolf Breuer, Dirk Leipelt, Stefan Leipelt, Luise Limper, Heinz-Walter Nölling, Ralf Oltersdorf, Toni Rauscher, Christian Völkel, Ralf Weyandt und Andreas Wied. 25 Jahre Mitgliedschaft: Jan Heinrich Belz, Ralf Boshof, Rainer Dörr, Anette Dreisbach, Marius Ermert, Meike Hackbarth, André Haschke, Peter Herling, Moritz Knoche, Katharina Kunz, Ingo Maletschek, Stephan Marburger, Torsten Marburger, Rabih Mazaraani, Bärbel Schaumann, Thomas Schneider, Thoams Seifert, Daniela Treude, Heinz-Jürgen Weber und Renate Weyandt.

