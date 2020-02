Beckum. Dem TuS Erndtebrück gelingen bei der Westfalenmeisterschaft fünf Tore beim Aus in der Gruppenphase. Zwei schlechte Minuten sind der Knackpunkt.

TuS Erndtebrück hält sich bei Westfalenmeisterschaft achtbar

Der Sieg im Außenseiter-Duell reichte dem TuS Erndtebrück nicht: Bei der Futsal-Westfalenmeisterschaft der B-Junioren folgte nach dem 2:0 im Auftaktspiel gegen den anderen Kreisligisten in Gruppe A noch ein 1:1 gegen den SV Heide Paderborn, die weiteren Spiele gingen jedoch verloren. Vier Punkte und 5:11 Tore reichten beim hochklassig besetzten Turnier in Beckum nicht für den Einzug ins Viertelfinale. Zwei der fünf Erndtebrücker Tore erzielte Daniel Gorbacev, die weiteren besorgten Alexander Liß, Finn Dickel und Luis Menke.

Das Team von Trainer Andreas Galwas (l.) hatte sich als Kreismeister von Siegen-Wittgenstein für das „FLVW-Masters“ qualifiziert.

TuS Erndtebrück unterliegt 1:4 gegen die SG Wattenscheid

Knackpunkt im negativen Sinne war aus Erndtebrücker Sicht das dritte Spiel gegen Eintracht Jerxen-Orbke (Kreis Detmold), in dem Erndtebrück beim Stand von 1:1 auf den Sieg drängte. In der vorletzten Minute vertändelte der TuS vor dem Tor eine 3:1-Situation, wurde klassisch ausgekontert und kassierte nach Auspacken der Brechstange in letzter Minute noch ein Tor. Beim 1:4 gegen die SG Wattenscheid und beim 0:3 gegen den FC Kaunitz (Kreis Gütersloh) waren die Gegner sehr dominant und ließen Erndtebrück keine Chance.

„Im letzten Spiel sind uns die zwölf Minuten auch sehr lange geworden“, berichtet Galwas davon, dass der Tag auch an der Substanz zehrte. Erndtebrück fehlten nämlich mehrere teils wichtige Spieler, weshalb der TuS nur zu zehnt anreiste. „Wir sind alles in allem zufrieden. Wir wollten das mitnehmen und Erfahrung gegen gute Mannschaften sammeln. Das Turnier war gar nicht schlecht für uns.“