TuS Erndtebrück holt Defensivspieler vom Liga-Rivalen

Erndtebrück. Der siebte Neuzugang des TuS Erndtebrück unterscheidet sich von den sechs bisherigen: Er hat schon Erfahrung in der Fußball-Oberliga.

Nach den bereits feststehenden Zugängen von Are Wolzenburg, Marc Uvira, Jan-Michael Moses und den drei A-Jugendlichen Jakob Schlemmer, Louis Menke und Daniel Gorbacev präsentiert der TuS Erndtebrück nun eine Verpflichtung für die neue Saison, die bereits einige Spiele in der Oberliga absolviert hat. Der 20-jährige Tobias Hombach kommt vom Oberliga-Rivalen 1. FC Kaan-Marienborn an den Pulverwald. Der Defensivspieler wurde bei den Sportfreunden Siegen ausgebildet.

„Wir hatten ganz tolle Gespräche und seine ehrgeizige Art und Weise hat mir total imponiert. Tobi ist mit seinen jungen Jahren auf vielen Position als Innenverteidiger, linker Außenverteidiger und als Sechser variabel einsetzbar“, sagt der Sportliche Leiter Holger Lerch.

Starker Linker Fuß

Er ergänzt: „Tobi hat seine Qualität in der ersten Saison in Kaan-Marienborn in der Oberliga bereits unter Beweis gestellt. Er passt mit seinem Alter und seinem starken linken Fuß völlig in unser Anforderungsprofil. Deshalb freut es mich ungemein, dass sich Tobi für unseren Weg entschieden hat.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein