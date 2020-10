TuS Erndtebrück II nimmt die Nichtabstiegszone ins Visier

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück II kann mit einem Sieg gegen den TuS Allagen die Abstiegsplätze verlassen. Vom Training in der Woche gibt es gute Nachrichten.

Nachdem die Reserve des TuS Erndtebrück am vergangenen Wochenende den ersten Dreier der Saison eingefahren hat, steht am Sonntag gleich das nächste Schlüsselspiel im Abstiegskampf an. Um 12 Uhr wird im Pulverwaldstadion angestoßen und die Erndtebrücker werden gegen den TuS Allagen alles versuchen, um es erstmals seit Saisonbeginn auf einen Nichtabstiegsplatz zu schaffen. Dies kann die Pulverwald-Reserve mit einem Sieg aus eigener Kraft erreichen, denn den ersten Nichtabstiegsplatz belegt der aktuell punktgleiche Gegner vom Sonntag.

Die Vorzeichen stehen gut, denn die Mannschaft von Trainer Timm Schniegeler scheint in die Spur gefunden zu haben und hinterließ auch während der Woche gute Eindrücke: „Mittwoch haben wir mit 20 Leuten trainiert und alle sind heiß auf das Spiel am Sonntag.”

Alle Spieler stehen zur Verfügung

Schniegeler betont, dass man das Ergebnis vom vergangenen Wochenende nicht überbewerten sollte: „Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, das heißt nicht automatisch, dass wir jetzt einen Lauf starten. Aber für Sonntag bin ich optimistisch.” Der Trainer wird dabei personell aus dem Vollen schöpfen können. Zu den 20 Männern, auf die er in der Trainingswoche zurückgreifen konnte, dürfte sich der eine oder andere Spieler aus dem Oberliga-Team des TuS gesellen – dort gibt es zwar sechs Ausfälle, dennoch dürften dort die Kapazitäten für eine Aushilfe ausreichen.