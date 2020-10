Assinghausen. Bereits zur Pause ist die Niederlage des TuS Erndtebrück II in Assinghausen quasi besiegelt. Timm Schniegeler sieht eine „grausame Partie“.

Mit einem stark dezimierten Kader musste der TuS Erndtebrück II eine bittere Auswärtsniederlage beim FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen einstecken. Lustlos auftretenden Gästen fehlte es an Elan und Kreativität. Nach einer unspektakulären Anfangsphase bekamen die Gastgeber in der 20. Minute einen strittigen Elfmeter zugesprochen, welcher von Julian Busch zum 1:0 verwandelt wurde. Mit der zweiten Torchance Spiels erhöhte Cedric Marx die Assinghäuser Führung auf 2:0 (30.). Einen weiteren Elfmeter, dem ein klares Handspiel im Erndtebrücker Strafraum voraus ging, verwandelte der treffsichere Julian Busch zum 3:0-Halbzeitstand (38.)

Es gab kein Aufbäumen des TuS

Auch in der zweiten Hälfte waren Torchancen Mangelware. Bei widrigen Platzverhältnissen auf Naturrasen in Assinghausen zeigte Erndtebrück II keine Ansätze um das Spiel noch irgendwie zu drehen. Die strukturierter auftretenden Hausherren brachten das 3;0 entspannt über die Zeit.

TuS-Coach Timm Schniegeler war nach den 90 Minuten gänzlich enttäuscht: „Mit so einer Leistung in einem derart wichtigen Spiel habe ich nicht gerechnet. Im Vergleich zu allen anderen Partien haben wir heute geschlossen fünf Schritte zurück gemacht. Unseren Torwart nehme ich da mal raus, aber ansonsten hat jeder einzelne hier heute eine grausame Partie gespielt. Ohne die richtige Einstellung und eigenen Siegeswillen kann sich keine Mannschaft behaupten. Spätestens jetzt sollte jeder in der Mannschaft verstanden haben, dass wir mitten im Abstiegskampf sind.“

Tus Erndtebrück II: Taach -- Adigüzel, D. Bald, Engelke (69. Fustin), Yildiz -- Kaya (46. Cebi), Sagir, Kameraj, Tika (Mohamad) - P. Bald, Althaus (86. Özdamar).