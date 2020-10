Das erste Fußball-Wochenende nach dem Rückstellen der Uhren auf Winterzeit kann so ungemütlich sein. Doch den Spielern des Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück machten frühe Dämmerung und Dauerregen nichts aus, eher hatten es die Wittgensteiner nach dem 1:0 (1:0)-Sieg über den Tabellenachten SpVgg Vreden überhaupt nicht eilig, in die Kabinen zu kommen.

Die Erleichterung stand in den regennassen Gesichtern aller Beteiligten geschrieben. Dreimal in Folge hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Trevisi verloren, überdies zuletzt beim 0:4 in Holzwickede (2.) und 1:4 gegen Sprockhövel (4.) nicht wirklich eine gute Figur gemacht. Diesmal aber war Übungsleiter Trevisi einverstanden mit dem Auftritt seines Teams: „Mit drei Punkten sind wir immer zufrieden.“ Und: Der TuS hatte mit einem schweren Stück Arbeit den Sieg über die Runden gebracht, ihn buchstäblich erkämpft.

Unterzahl nach Platzverweis für Chihiro Inada

Denn ab der 68. Minute stand Erndtebrück nach der Gelb-Roten Karten von Chihiro Inada in Unterzahl auf dem Platz. Er sei im Strafraum geschubst worden, bemängelte nicht nur Trevisi. Doch die Unparteiische Annika Paszehr (Holzpfosten Schwerte 05), im Sommer als Schiedsrichter-Assistentin beim Frauen-Endspiel im DFB-Pokal an der Seitenlinie, wertete den Sturz des Japaners als „Schwalbe“ – und bestrafte ihn mit der zweiten Gelben Karte in dieser Begegnung.

Namen und Zahlen aus der Pulverwaldkampfbahn TuS Erndtebrück: Brammen – Dodic (77. Birkelbach), Schneider, Tuncdemir, Terzic – Brusch, Fukuchi – Attiee (81. Menke), Sugawara (45. Ngalia), Inada – Schardt (63. Wolzenburg). Tore: 1:0 Lars Schardt (20.). Bes. Vork.: Chihiro Inada (Erndtebrück) Gelb-Rote Karte (68.). Zuschauer: 70

„Danach haben wir nur noch verteidigt“, erklärte Trevisi, „das ist aber ganz normal, wenn man mit einem Mann weniger spielt.“ Aufsteiger Vreden, die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison, hatte fortan mehr vom Spiel. „Die sind ohnehin schon schwer zu spielen“, sagte der Trainer, „aber dann war es uns nicht mehr möglich, Torchancen herauszuarbeiten.“ Wirklich gute Möglichkeiten hatten aber auch die Gäste von der deutsch-niederländischen Grenze nicht mehr, und wenn, dann war in allerletzter Konsequenz wieder einmal Jonas Brammen ein sicherer Rückhalt. Den letztlich entscheidenden Treffer hatte Lars Schardt nach 20 Minuten erzielt. Eine schnelle Kombination auf der rechten Seite über Fuad Dodic, diesmal auf der Position des rechten Verteidigers, und Abbas Attiee vollendete der 24-jährige Neuzugang vom Landesliga-Aufsteiger mit seinem ersten Oberliga-Tor.

Schiedsrichterin Annika Paszehr im Mittelpunkt

19 Minuten später hätte Schardt das 2:0 machen können, sein Schuss ging jedoch über das Vredener Gehäuse. Kurz nach dem Kabinengang hatte Inada den zweiten Treffer für Erndtebrück auf dem Fuß, vergab jedoch.

Vreden, angetreten mit dem neunmaligen Torschützen Nicolas Ostenkötter, habe seine Mannschaft nicht viel erlaubt. Den bisher so erfolgreichen Flanken der West-Münsterländer aus dem Halbfeld trat Trevisi mit einer personellen Rochade entgegen. Maximilian Schneider und Burhan Tuncdemir standen in der Innenverteidigung, Kapitän Admir Terzic rückte raus auf die hintere, linke Seite – mit Erfolg: „Wir haben in der ersten Halbzeit keine Chance von denen gesehen“, erinnerte sich Trevisi, „zumindest nichts Gefährliches.“ Auch wenn unter dem disziplinierten Auftritt die eigene Spielidee des TuS etwas litt, doch Trevisis war es nach Abpfiff herzlich egal.

In der 45. Minuten wartete der erfahrene Coach übrigens mit einem eigenwilligen Wechsel auf: Noch eine Minute vor dem Halbzeit-Pfiff schickte er Louis Ngalia, viel früher als geplant, für Ken Sugawara aufs Feld. Der Japaner sei zwar erschöpft gewesen, so der Trainer und lächelte: „Aber wir wollten in die Pause kommen.“