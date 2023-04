TuS Erndtebrück: Mehr Kosten, weniger Lust auf Ehrenamt

Erndtebrück. Harald Wittig macht als Vorsitzender weiter beim 1327 Mitglieder zählenden TuS – mangels Alternativen.

Steigende Energiekosten und die Besetzung des Vorstandes – zwei Themen, die vielerorts Vereine beschäftigen. Beim TuS Erndtebrück waren zwei Schwerpunkt in der mit 113 Mitgliedern sehr gut besuchten, harmonischen Jahreshauptversammlung. Insgesamt zählt der TuS 1327 Mitglieder, 61 mehr als noch vor einem Jahr.

„Wir können dankbar sein, dass aus der Mitte vorher im Raum stehenden Summe von rund 40.000 Euro nur 15.000 bis 20.000 Euro werden“, sagte Vorsitzender Harald Wittig mit Blick auf die gestiegenen Energiekosten. Ein Arbeitskreis mit „erstaunlich guter Beteiligung“ habe sich mit der energetischen Entwicklung im verein intensiv auseinander gesetzt, mit Hilfe von Fachfirmen seien alle Bereiche unter die Lupe genommen worden.

Das Ergebnis: Eigentlich sei der TuS energetisch bereits gut aufgestellt, die rund 30 Jahre alte Heizungssteuerung werde in diesem Jahr noch ausgetauscht. Aber, so der Vorsitzende, der Verein müsse tiefer in die Tasche greifen, um die gestiegenen Energiekosten bezahlen zu können. Die genannte Summe von bis zu 20.000 Euro müssen im ohnehin knappen Budget des Hauptvereins erst noch gegenfinanziert werden.

Sportplatz-Sanierung sprengte nicht den Rahmen

Erfreuliches gab es hinsichtlich der vereinseigenen Anlagen zu berichten. In Vertretung des erkrankten Infrastrukturbeauftragten Rolf Arno Reichmann erläuterte Wittig, dass die Sanierung des Sportplatzes mit Erneuerung der Kunstrasenfläche sowie Teilsanierung der Laufbahn und auch das im März erneuerte Flutlicht voll im Kostenrahmen geblieben seien.

Weniger im Rahmen läuft die Gewinnung von Mitgliedern für Mitarbeit im Verein. Insbesondere die Frage der Vorstandsbesetzung und die Organisationsstruktur des Vereines sei für den Verein eine existenzielle. „Nur mit Mühe, teilweise nur mit finanziellen Anreizen, gelingt es uns noch, die für den Verein lebensnotwendigen Vorstandsposten zu besetzen. Die Bereitschaft, ehrenamtlich tätig zu sein, schwindet immer mehr, nicht nur im TuS“, so Wittig. „Sich für die Gemeinschaft einzusetzen und für allgemeine Anliegen aktiv zu werden, hat in den letzten Jahren eher zugenommen. Allerdings trifft dieser Befund nicht auf Leitungs- und Führungspositionen zu.“

Alternative Organisationsstrukturen nicht auszuschließen

Man müsse sich im Verein in diesem Jahr umso intensiver mit dieser Thematik auseinander setzen, man werde nach neuen Mitarbeitern für den Vorstand suchen oder man müsse sich über alternative Organisationsstrukturen Gedanken machen, die den Verein am Leben halten, so Wittig.

Beim Ausblick auf 2023 ging Wittig dann auf ein weiteres „Projekt“ ein – dem „Freizeitsport-Areal Pulverwald“, einer Erweiterung des Sportplatzes nach Südwesten, zu der sich ebenfalls eine Arbeitsgruppe gebildet habe, die schon einen Vorentwurf der Baumaßnahme mit Kostendarstellung erstellt habe, Dieser sei Anfang März offiziell bei der Lokalen Arbeitsgruppe LEADER in Wittgenstein für die neue Förderphase eingereicht worden sei. Ein erster Schritt, so der Vorsitzende, um hoffentlich als förderungswürdiges Projekt anerkannt zu werden.

Kein neuer Sportwart gefunden

Die Wahlen brachten im geschäftsführenden Vorstand keine Veränderung. „Aufgrund der ungelösten Frage der Nachfolge von mir oder, falls sich niemand findet, neu zu errichtender Strukturen im Vorstand und im Verein stelle ich mich nochmals für ein Jahr zur Verfügung“, so Wittig. Dem stimmte die Versammlung ebenso einstimmig zu wie bei der Wiederwahl von Vermögensverwalterin Jennifer Hein. Mit Katja Marburger als Beisitzerin kommt ein neues Gesicht in den Vorstand – sie löst Stefan Langer ab.

Nicht nachbesetzt werden konnte hingegen für den nicht mehr zur Wahl stehenden Dirk Leipelt das Amt des Vereinssportwartes. Ein Ergebnis, dass, so Wittig, den Vorstand anzahlmäßig wieder etwas kleiner werden lasse, was bedeute, dass die vorhandenen Aufgaben von noch weniger Schultern getragen werden müssten.

Gratulation an Stöcker und zwei Fußballer

Eine besondere Ehrung aus der Hand des Kreisvorsitzenden des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, Marco Michel, erhielten Hans Georg Seifert mit der Silbernen Ehrennadel sowie Dirk Beitzel mit der Goldenen Ehrennadel des Verbandes.

Der Verein ließ es sich nehmen, auch Werner Stöcker zu gratulieren, hatte der 83-Jährige doch bei den Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer seinen Vorjahreserfolg in der AK 80 wiederholen können – für die Strecke benötigte er bei schwierigen Witterungsbedingungen 12:28:04 Stunden.

