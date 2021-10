TuS Erndtebrück: Ndombaxi fällt aus, Terzic kehrt zurück

Der Kapitän des TuS Erndtebrück ist wieder an Bord: Admir Terzic ist für Herne wieder fit.

Erndtebrück. Der TuS Erndtebrück wittert mit einer starken Zwischenbilanz Morgenluft in Richtung Aufstiegsrunde. Am Sonntag geht es zum Schlusslicht.

Mit zumindest einer personellen Veränderung wird der Fußball-Oberligist TuS Erndtebrück am Sonntag (15.15 Uhr) zu seinem Gastspiel am 10. Spieltag bei Westfalia Herne auflaufen: Kapitän Admir Terzic kehrt ins Team zurück. Der Innenverteidiger sei zuletzt erkältet gewesen und habe sich obendrein impfen lassen, sagt Stefan Trevisi. „Wir wollten kein Risiko eingehen“, erklärt der Erndtebrücker Trainer, „wir brauchen ihn noch in der gesamten Saison.“ Fehlen werden unterdessen Jordi Ndombaxi (Knieprobleme), Robin Entrup (bei der zweiten Mannschaft), Linus Stahl (Muskelfaserriss) und Phil Menke (Bänderverletzung im Knie).

Herne auch ohne „Knappi“ sieglos

Auch ohne Terzic hatten die Wittgensteiner in der Vorwoche 1:0 gegen den Vorletzten, den RSV Meinerzhagen gewonnen. Trevisi bemängelte aber den Auftritt seiner Mannschaft beim dritten Heimsieg in Folge, insbesondere das Engagement einiger Spieler. „Wir haben mit ihnen gesprochen“, sagt der Coach. Und hofft, dass diesmal wieder alle seine Akteure richtig bei der Sache sind: „Nicht alle waren bei 100 Prozent, das kannst du dir in der Oberliga nicht erlauben.“

Herne mag zwar Tabellenletzter sein, noch ohne Sieg in den bisherigen neun Spielen mit nur einem Unentschieden, doch Trevisi mahnt: „Das wird nicht einfach nach dem Trainerwechsel bei denen.“ Nach der 0:2-Niederlage Anfang Oktober gegen die SF Siegen hatte Westfalia-Coach Christian Knappmann die Brocken hingeworfen. Unter Nachfolger David Zajas (zuvor Wuppertaler SV U19) verlor der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet jeweils knapp mit 1:2 gegen Gütersloh und in Haltern, dort sogar durch Treffer erst in der 89. und 93. Minute.

Reelle Chance auf die Aufstiegsrunde

Trevisi sieht für sein Team derzeit „eine reelle Chance“ auf einen Platz in der Aufstiegsrunde der ersten zehn Clubs; dann wäre der Klassenverbleib schon nach der Hinrunde geschafft. Erndtebrück liegt nach dem Sieg gegen Meinerzhagen auf Rang 11, punktgleich mit Siegen (9.) und nur zwei Zähler hinter dem Tabellenachten SV Schermbeck. „Damit hat vor der Saison keiner gerechnet“, sagt Trevisi, „dafür müssen wir weiterhin alles geben.“ Und idealerweise in Herne den zweiten Sieg in Folge holen.

