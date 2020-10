Nach 80 Minuten war Schluss für Admir Terzic. „Ich war ganz schön kaputt“, räumte der Mannschaftskapitän des TuS Erndtebrück (12.) ein. Sein Team, das am schon Sonntag (15 Uhr) beim Holzwickeder SC sein nächstes Spiel bestreitet, hatte am Donnerstagabend soeben mit 0:2 gegen einen der Top-Favoriten in dieser Saison, den RSV Meinerzhagen, verloren.

Für Terzic war es das erste Spiel nach acht Wochen Verletzungspause. Trotz der Niederlage war er einverstanden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, weil Meinerzhagen schlichtweg einen großartigen, reifen Auftritt hingelegt hatte. Auch Trainer Stefan Trevisi sagte: „Ich bin sehr zufrieden gegen so einen Gegner. Wir wollten Meinerzhagen an die 100-Prozent-Grenze bringen, das haben wir geschafft.“

Maximilian Schneider kehrt ins Team zurück

Die frühen Auswechslungen von Abbas Attiee (Oberschenkel-Probleme) und Lars Schardt, der früh umgeknickt war, dienten als Vorsichtsmaßnahmen. Maximilian Schneider fehlte gegen Meinerzhagen aus beruflichen Gründen, Benedikt Brusch wegen einer Erkältung. Schneider ist nun wieder dabei, Brusch muss aber weiter pausieren. Fehlen wird weiter Tim Schrage, bei dem ein Haarriss festgestellt wurde. Der Angreifer sah, den aus dem Herne-Spiel buchstäblich angeschlagenen linken Knöchel in einer Manschette verpackt, von der Ersatzbank zu, wie seine Teamkameraden gegen Meinerzhagen verloren – und doch Selbstvertrauen sammelten.

Nun geht es also nach Holzwickede. Der Club aus dem östlichen Ruhrgebiet machte mit vier Siegen in vier Spielen auf sich aufmerksam, steht hinter dem FC Gütersloh und der TSG Sprockhövel (beide fünf Spiele und fünf Siege) auf Platz drei. Holzwickede hatte am Donnerstag spielfrei, gewann zwei Tage zuvor ein Testspiel beim Westfalenliga-Aufsteiger Borussia Dröschede mit 2:0.

Trainer Axel Schmeing analysiert im Gespräch mit dem „Reviersport“ die bisherigen Leistungen: „Im ersten Spiel in Hamm machen wir vieles nicht gut, trotz des 2:1 Sieges. Mit Blick auf die über 60-minütige Überzahl haben wir einiges liegengelassen. Die drei Spiele danach konnten wir durchweg überzeugen“, sagt der Übungsleiter.

Holzwickeder SC: Starke Offensive

Besonders stark beim HSC: Die Offensive. 13 Tore konnte das Team aus dem Kreis Unna bisher erzielen. „Speziell hervorzuheben sind dabei die Spieler Sebastian Hahne und Nico Berghorst. Wenn die beiden gut in Form sind, können sie jeder Oberligamannschaft weh tun“, weiß Schmeing. Mittelfeldmann Hahne kommt in vier Partien auf bereits sechs Treffer. Doch auch die Defensivleistung der Mannschaft um Kapitän Nils Hoppe kann sich sehen lassen: Lediglich in Hamm und gegen Siegen musste Holzwickede jeweils einen Gegentreffer hinnehmen.

Schmeing warnt aber bei aller nun entstehenden Euphorie vor Überheblichkeit. „Wir haben vor der Saison klar den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Ich bin kein Fan davon, solche Ziele zu korrigieren, schon gar nicht so früh in der Saison.“