TuS Erndtebrück präsentiert Trainer für die neue Saison

Trainer Stefan Trevisi vom FC Ederbergland beim Testspiel gegen die Sportfreunde Siegen am 2. Februar 2020 in Siegen.

Der TuS Erndtebrück stellt den Nachfolger für Übergangstrainer Michael Müller vor. Er stammt aus Wittgenstein und hospitierte bei Bayern München.

Stefan Trevisi übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt beim Fußball-Oberligisten TuS Erndtebrück. Dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Der A-Lizenz-Inhaber, der bis zum Ende der laufenden Saison den hessischen Verbandsligisten FC Ederbergland betreut, kehrt damit zurück an den Pulverwald, wo er Bestandteil der bislang erfolgreichsten Kapitel der Vereinsgeschichte war. An der Seite von Florian Schnorrenberg trug er als Co-Trainer maßgeblich zu den beiden Aufstiegen in die Regionalliga West bei und war in den Jahren 2015 und 2017 mitverantwortlich für den Einzug in den DFB-Pokal.

Hospitanz bei Bayern München, Aufstiegskampf mit dem FC Ederbergland

Nach seinem Abschied aus Erndtebrück lag sein Hauptaugenmerk auf dem Erwerb der Trainer-A-Lizenz. Während dieser Zeit hospitierte er unter anderem beim FC Bayern München und schloss die Ausbildung im Frühjahr 2019 erfolgreich ab. Anschließend übernahm er im Sommer den aus der Hessenliga abgestiegenen FC Ederbergland, mit dem er aktuell den fünften Platz bei drei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz belegt und von dem er sich mit dem erneuten Aufstieg in die Hessenliga verabschieden möchte.

Der TuS Erndtebrück freut sich auf seinen Rückkehrer und heißt Stefan Trevisi als neuen Cheftrainer ab der Saison 2020/21 herzlich willkommen.